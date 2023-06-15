Озерчане могут познакомиться с уникальной фотовыставкой под открытым небом.

В Озерске на Театральной площади установлены стенды с экспозицией «Фото на память. Игорь Курчатов в воспоминаниях и фотографиях современников». Выставка приурочена к 75-летию «Маяка» и 120-летию со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова.

Мероприятие организовано программой «Территория культуры Росатома». Оно приурочено к празднованию 80-летия национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и 120-летия со дня рождения академиков И.В. Курчатова и А.П. Александрова.

По замыслу организаторов, уличная фотовыставка откроется в ГК «Росатом» в Москве, а также во всех городах атомной промышленности.

В основу экспозиции положены фотографии из личного архива Дмитрия Семеновича Переверзева, помощника Игоря Васильевича Курчатова.

Уникальность выставки в том, что на ней впервые представлены все 37 фотографий с изображением И.В.Курчатова, принадлежащие одному человеку – Д. С. Переверзеву.

Фотоснимки иллюстрируют послевоенный период жизни и работы И.В. Курчатова, в том числе, работу над созданием советской атомной бомбы. На снимках запечатлены разные моменты жизни И.В. Курчатова, его общение с коллегами, соратниками, членами семьи, минуты отдыха.

Интересно, что фоторяд сопровождают воспоминания людей, работавших вместе с Игорем Васильевичем: А.П. Александрова, Г.Н. Флерова, Ю.Б. Харитона, А.Ф. Иоффе, И.Н. Головина, Б.В. Броховича, Д.С. Переверзева.

Организаторы экспозиции не ставили перед собой задачу соблюсти строгую хронологию жизни героя. Фотографии представлены в режиме сменяющейся «карусели» именно так, как они зачастую и хранятся в личных архивах.

Выставка позволит зрителям увидеть редкие снимки, которые впервые будут показаны в едином экспонируемом комплексе из 37 предметов. Некоторые из них, в частности семейные фотографии, до этого широко не публиковались. Уличный формат выставки даёт возможность представить её большому количеству жителей атомных городов. По мнению организаторов, в каждом атомном городе живут потомки людей, так или иначе связанных с деятельностью И.В. Курчатова, поэтому выставка и воспоминания, связанные с гениальным ученым, талантливым организатором науки и производства, для многих зрителей будут очень личными, касающимися близких людей.

Из воспоминаний А.П. Александрова:

…Курчатов всегда славился среди нас своими организаторскими талантами. Мы называли его «Генерал»…

Нужно отметить, что все люди, взаимодействовавшие с ним, всегда обращались к нему своей лучшей стороной, и всегда в результате дело выигрывало. Интересы дела он ставил выше человеческих отношений. В то же время он ясно представлял себе человеческие качества тех, с кем он работал, их стремления и интересы и умел одновременно с пользой для дела создать обстановку личной удовлетворенности у всех этих разнообразных людей. Деятельность Игоря Васильевича в те годы далеко выходила за рамки научного руководства.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54915/