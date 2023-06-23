28 июня временно будут перекрыты два участка автомобильных дорог на ул. Матросова и пр. Ленина.

Завтра в связи с проведением земельных и строительных работ будут перекрыты два участка автомобильных дорог:

– с 09:00 часов до окончания земельных работ будет перекрыт участок дороги по ул. Матросова (от жилого дома № 32 по б.Гайдара до нежилого здания по ул. Матросова, 44 (ММПКХ). Водителей просят использовать объездные пути.

– с 18:00 до 20:00 часов в связи с проведением строительных работ будет перекрыт участок дороги по нечетной стороне пр. Ленина (от ул. Мишенкова до площади имени Курчатова). Водители могут использовать объездные пути по ул. Музрукова и ул. Ермолаева.

Информация Управления капитального строительства и благоустройства.