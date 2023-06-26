Выпускница лицея №23 впервые в округе получила 100 баллов по биологии.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела предварительные итоги сдачи ЕГЭ по обществознанию и биологии.

Традиционно экзамен по обществознанию выбирают большинство выпускников. В этом году в Озерском городском округе его сдавали 113 человек. Четверо из них смогли положить в свою копилку более 90 баллов: Галиуллина Марьяна (МБОУ СОШ №32) набрала 92 балла, Лазарев Артем (МБОУ «Лицей №23»), Подчиненова Екатерина (МБОУ СОШ №32) и Кистенева Софья (МБОУ СОШ №33) – по 90 баллов.

Вместе с тем, специалисты управления образования отметили, что величина среднего результата в округе оказалась ниже прошлого года – 33 балла (в 2022 году – 60). К сожалению, в сравнении с прошлым годом увеличилось и количество ребят не набравших минимального балла.

Результаты ЕГЭ по биологии принесли Озерскому городскому округу шестой 100-балльный результат. Такую оценку получила выпускница лицея №23 Семушина Анна. Такого результата по одному из сложнейших для сдачи предметов в округе не было ни разу с момента ведения официальной статистики ГИА (с 2010 года). Средний балл по биологии оказался самым высоким за последние пять лет – 56 баллов, но, к сожалению, из 48 сдававших этот предмет, семь человек не смогли перешагнуть порог в 36 баллов.

Информация Управления образования администрации округа.