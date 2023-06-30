Жительницу Озерска обманули телефонные мошенники.

34-летняя жительница Озерска обратилась в полицию с заявлением, в котором указала, что стала жертвой телефонного мошенничества.

Женщина пояснила, что ей на телефон поступил звонок с предложением удаленной работы. Для этого необходимо установить приложение демонстрации экрана, а затем войти в личный кабинет банка и сотового оператора. Не задумываясь, женщина действовала по инструкциям, но поняла, что говорит с мошенниками только после того, как ей стали поступать сообщения о переводе ее денежных средств на другие абонентские номера. Ущерб потерпевшей составил 12 900 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Полиция вновь призывает к бдительности! Ни под каким предлогом не устанавливайте на свои телефоны под диктовку незнакомцев мобильные приложения, в противном случае вы предоставляете возможность удаленного доступа к информации, хранящейся в вашем гаджете. Это поставит под угрозу безопасность ваши персональных данных и лишит денег на счете, так как злоумышленники получат возможность беспрепятственно совершать манипуляции в вашем банковском приложении.