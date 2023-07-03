Челябинский «Трактор» представил тренерский штаб на сезон 2023/24 – из прошлогоднего штаба в команде остались главный наставник Анвар Гатиятулин, видеотренер Владимир Гапонов и тренер по развитию игроков Олег Приданников, команда ассистентов и группы по общей физической подготовке сменилась полностью.

Так, после года в «Спартаке» в клуб в качестве ассистента главного тренера вернулся Алексей Заварухин, вторым ассистентом будет перешедший из «Югры» Александр Макрицкий, за плечами которого несколько лет работы в КХЛ в штабах минского «Динамо», нижегородского «Торпедо» и «Сибири», а также чемпионство в Беларуси; третьим станет Валерий Кулибаба, год назад трудившийся помощником и главным тренером рижского «Динамо».

Вратарями в «Тракторе» теперь будет заниматься словенский тренер с десятилетним опытом Петер Шкрабел. В его активе – работа со сборными Словении U18 и U20, последние четыре года Шкрабел работал в словацком «Словане».

Общей физической подготовкой займутся Денис Богданов, получивший отличные отзывы за семилетнюю работу в Хабаровске, а также Кирилл Гарифуллин, которого подняли из «Челмета».

Вероятно, что позже в штаб может войти еще один специалист, который сконцентируется на видеоаналитике.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskiy-Traktor-predstavil-trenerskiy-shtab-na-sezon-202324_165101.html