Бастрыкин требует доклад о гибели пермяка на экстремальном аттракционе в Челябинской области.

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования гибели мужчины на экстремальном аттракционе в Челябинской области.

Ранее сообщалось, что турист погиб при спуске на аттракционе «зиплайн» на Айских притесах в Саткинском районе. По факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека). В правоохранительных органах уточнили, что погиб турист из Пермского края.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – уточнили в пресс-службе СКР.

Устанавливаются обстоятельств произошедшего и лица, в обязанности которых входит организация безопасного прохождения аттракциона.

На официальной странице VK парка экстремальных развлечений на Айских притесах отмечается, что аттракцион ZIP-LINE предлагает спуск по стальному тросу протяженностью 500 метров со скоростью полета до 60 км/час с перепадом высот 80 метров.

https://dostup1.ru/society/Bastrykin-trebuet-doklad-o-gibeli-permyaka-na-extremalnom-attraktsione-v-Chelyabinskoy-oblasti_165537.html