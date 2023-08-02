Новый хирург возглавил приемное отделение озёрской больницы.

Чуть более месяца назад к работе заведующим приемным отделением приступила врач-хирург Мария Максимовская.

Мария Сергеевна - специалист высшей категории, помимо хирургии имеет профессиональную подготовку и опыт работы врача-эндоскописта и колопроктолога. Ее медицинский стаж составляет 16 лет.

Родилась и выросла в Мурманске. Там же окончила среднюю школу с золотой медалью. За высшим образованием отправилась в Пермь, где блестяще завершила обучение в Пермской государственной медицинской академии, получив красный диплом специалиста по лечебному делу. Интернатуру прошла по хирургии.

С 2007 года приступила к врачебной практике. За плечами доктора Максимовской работа в стационарах пермских городских больниц. Последние 6 лет там же возглавляла и приемное отделение. В 2021 году переехала в Санкт-Петербург, где работала в ковидном хирургическом госпитале и Мариинской больнице.

А с июня 2023 года Мария Сергеевна пополнила ряды озерских врачей, чему мы очень рады, и просим доктора поделиться первыми впечатлениями о городе и новом месте работы.

Озерск Марии Сергеевне понравился. Впечатлилась окружающей природой и разнообразными возможностями для занятий спортом. Уже оценила пробежки, катание на велосипеде, отдых у озера и походы в горы. Ждет зимы, чтобы еще покататься и на лыжах.

Пока идет знакомство с коллективом больницы. Отмечает дружественный настрой коллег, их трудолюбие и желание конструктивно решать все рабочие вопросы.

Конечно, жизненный и рабочий темп замедлился (в столичных больницах нагрузки в разы больше). «И мне, как трудоголику, будто чего-то не хватает», - делится своими ощущениями врач.

Поэтому пожелаем Марии Сергеевне скорейшей адаптации на новом месте, а также профессиональных успехов и благодарных пациентов.