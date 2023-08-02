Метеозависимым приготовиться: магнитная буря 5 августа накроет Землю.

Магнитная буря ближайшей ночью, 5 августа 2023 года, накроет Землю.

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, всплеск геомагнитной активности ожидается в ночь на субботу. Своего пика она достигнет с 3.00 до 6.00. Магнитосфера будет возбужденной еще несколько часов после этого – примерно до 12.00. Из графика следует, что прогнозируется буря уровня G1.

Магнитную бурю аналогичной силы астрофизики ожидают также 28 и 29 августа.

Магнитная буря может оказать негативное влияние на здоровье людей с хроническими заболеваниями. Специалисты рекомендуют придерживаться листа назначений лечащего врача, отказаться от вредных привычек и чрезмерных физических нагрузок.

https://dostup1.ru/society/Meteozavisimym-prigotovitsya-magnitnaya-burya-5-avgusta-nakroet-Zemlyu_166335.html