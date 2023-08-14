Полиция Челябинской области объявила охоту на шумных мотоциклистов.

Ночные заезды мотоциклистов продолжают донимать жителей Челябинской области. Об этом говорят массовые жалобы в соцсетях на рев моторов под окнами с наступлением темноты. В связи с этим сегодня, 14 августа, южноуральские полицейские начали уже вторую в этом сезоне облаву на нарушителей «закона о тишине». Владельцам двухколесного транспорта с прямоточными глушителями грозит серьезное наказание — вплоть до аннулирования регистрации.

Ловить любителей шумных покатушек будут не только на дороге. Участковым дано задание обойти владельцев мотоциклов и напомнить им о соблюдении правил дорожного движения. Кроме того, запланированы рейды по автомастерским для выявления кустарных мастеров, которые занимаются «выпрямлением» выхлопной системы мотоциклов. В полиции предупредили, что владельцам транспорта с несанкционированными изменениями в конструкции грозит штраф с последующим рассмотрением вопроса об аннулировании регистрации транспортного средства.

Кроме того, планируются профилактические визиты в автошколы, встречи с лидерами мотоклубов и усиленное патрулирование вблизи традиционных мест сборищ байкеров.

Напомним, что в начале лета южноуральские полицейские уже проводили аналогичную акцию. Но мотоциклисты продолжают нарушать общественный порядок. С начала лета штрафы за шум получили уже около 900 байкеров.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/politsiya-chelyabinskoy-oblasti-obyavila-okhotu-na-shumnykh-mototsiklistov/