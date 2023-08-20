Более 500 мотоциклистов-нарушителей выявили в Челябинской области за неделю.

В Челябинской области проходят проверки мотоциклистов. На этой неделе сотрудники ГИБДД выявили 518 нарушителей, которые управляли двухколесным транспортом либо в нетрезвом состоянии, либо не имея прав. Все они привлечены к административной и уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Только по результатам пятничных рейдов инспекторы ГИБДД остановили 136 мотоциклистов. Из них девять мотовладельцев находились за управлением транспорта в состоянии алкогольного опьянения, 29 южноуральцев — без права на управление мотоциклом. На специализированную стоянку эвакуировано 15 единиц транспорта»,

— уточнили в ведомстве.

Кроме того, правоохранители задержали трех водителей, которые ранее были наказаны за вождение в нетрезвом виде, и жителя Кунашакского района, угнавшего мотоцикл. В их отношении возбудили уголовные дела по статьям 264.1 и 166 Уголовного кодекса РФ.

Всего с начала 2023 года инспекторы ГИБДД в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл» выявили более двух тысяч нарушителей.

https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/bolee-500-mototsiklistov-narushiteley-vyyavili-v-chelyabinskoy-oblasti-za-nedelyu/