Семейная пара из Озерска перечислила мошенникам 5 млн.рублей.

По словам потерпевших, супругу позвонили неизвестные, которые представлялись работниками различных организаций, убедили его оформить кредиты, чтобы это не успели сделать мошенники. Поверив, он взял три кредита, перевел на продиктованные номера карт 1 млн 960 тыс. рублей.

«Через несколько дней ему опять поступил звонок. Неизвестные сообщили, что на этот раз в опасности находятся счета супруги. Схема обмана была идентичной, только женщина оформила четыре кредита на 2 млн 740 тыс. рублей. Она оставила еще одну заявку на займ, но его не выдали», – уточнили в местной полиции.

Через некоторое время супружеской паре вновь позвонили и попытались убедить, что необходимо спасти еще и счета дочери. «Услышав это, дочь сразу же поняла, что родители стали жертвами мошенников, после чего семья обратилась в полицию», – говорится в сообщении.

В полиции завели дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции напоминают, что мошенники могут представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов, обращаться по имени и отчеству или называть персональные данные, пугать несанкционированным доступом к счету, оформлением кредитом или возбуждением уголовного дела за невыполнение их требований. Не следует поддаваться панике, самое лучшее – прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк по телефону «горячей линии».

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