В Миассе после 20‑летнего перерыва проведут гонку трактриал «Уральский рубеж».

В Миассе решили возродить после 20-летнего перерыва гонку трактриал «Уральский рубеж». Она пройдет 9—10 сентября и войдет в этап серии RFC Russia URAL. В ней будут участвовать разные классы автомобилей, в том числе и в классе «Грузовики». Здесь помимо АЗ «Урал» за победу будут бороться титаны российского автоспорта — экипажи команд «КамАЗ-Мастер», «ГАЗ» и «МАЗ», сообщает пресс-служба АЗ «Урал».

Автозавод «Урал» принял решение возродить состязания, главная идея которых — показать их доступность и зрелищность, а также привлечь молодежь к спортивно-техническим видам спорта. Организаторы отмечают, что любой владелец грузового и полноприводного легкового автомобиля, подготовленного для эксплуатации на бездорожье, может принять участие в официальных соревнованиях по автоспорту.

«Водители и их штурманы будут состязаться в умении управлять автомобилем на тяжелом бездорожье, выполняя задания на специально созданных секциях — участках внедорожного полигона. Небольшие по протяженности спецучастки лимитированы по времени, на их прохождение дается 15 минут, требующие напряжения всех сил. Большое значение имеют мастерство пилота, реакция штурмана, слаженность и взаимопонимание между ними»,

— отмечают организаторы мероприятия.

В соревновании по джип-триалу примут участие порядка 50 экипажей — спортсмены из Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, Республики Башкортостан. В зачете трактриала, помимо команды АЗ «Урал» «УралМоторСпорт», заявлены экипажи «КамАЗ-Мастер» (КамАЗ), автозаводов ГАЗ и МАЗ.

Фото: пресс-служба АЗ «Урал».

https://www.1obl.ru/news/sport/v-miasse-posle-20-letnego-pereryva-provedut-gonku-trak-trial-uralskiy-rubezh/