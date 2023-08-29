31-го августа ожидаются сильные дожди и ветер.

Второе полнолуние в месяце, которое принято называть «голубой» Луной, ожидается 31 августа – оно совпадет с суперлунием, то есть прохождением планетой ближайшей точки к Земле (перигея), что сделает ее визуально крупнее. Подробнее
Полицейские Управления МВД России по ЗАТО город Озерск задержали трех местных жителей. У одного из них, 46-летнего мужчины, полицейские обнаружили сверток с веществом растительного происхождения. Подробнее
29 августа в актовом зале лицея №39 состоялась традиционная августовская педагогическая конференция, в работе которой приняли участие глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер. Подробнее
Кинокомпания «РОК» заканчивает съемки десятисерийного сериала «Плевако» в Троицке Челябинской области. Группа приехала в город на два дня, чтобы снять главного героя в родном городе столетней давности. Подробнее
С 1 сентября в России в поездах нельзя будет курить в тамбуре. А еще пассажирам запретят играть на музыкальных инструментах. Какие еще нововведения в правилах перевозки пассажиров и багажа вступят в силу с начала осени, рассказали в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги». Подробнее
Ежемесячно третьего числа на банковские карты «Мир» некоторых южноуральских родителей поступают выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года, единое пособие на детей или пособие по беременности и родам. Подробнее