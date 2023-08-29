31-го августа ожидаются сильные дожди и ветер.

С 1 сентября в России в поездах нельзя будет курить в тамбуре. А еще пассажирам запретят играть на музыкальных инструментах. Какие еще нововведения в правилах перевозки пассажиров и багажа вступят в силу с начала осени, рассказали в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги». Подробнее