Житель Озерска решил заработать на инвестициях и лишился 1,8 млн рублей.

В Озерске жертвой дистанционных мошенников стал 75-летний местный житель, который хотел заработать на инвестициях.

Мужчина рассказал, что ему поступил звонок от неизвестного, который представился работником инвестиционной компании. Заинтересовавшись предложением пассивного дохода от финансовых вложений, пенсионер под диктовку выполнил все инструкции лжеброкера: перевел свои сбережения, а также деньги, которые взял в долг у родственников на продиктованные телефонные номера.

В дальнейшем лжефинансист убедил его в росте прибыли от вложения и предложил увеличить сумму вклада в акции одной из известных компаний.

Когда озерчанин решил вывести несуществующую прибыль, брокеры придумывали разные причины, убеждали вложить еще и еще, а именно оплатить сборы или комиссию. О том что он стал жертвой мошенников, мужчина осознал после того как поделился ситуацией с родными, которые убедили его обратиться в полицию. Таким образом, общий ущерб составил около 1 миллион 800 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Полицейские призывают граждан соблюдать бдительность при общении с незнакомыми собеседниками по телефону, которые предлагают дополнительный заработок, связанный с инвестициями и биржевыми ставками. Зачастую потерпевшие общаются со «специалистами» через различные мессенджеры, получают статистику о росте доходов, но как только у них возникает желание вывести денежные средства с электронного счёта, общение с биржевыми и брокерскими работниками прекращается, а вложенные в проект деньги не возвращаются.