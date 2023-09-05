В Озерке пьяная внучка устроила ДТП на угнанном у дедушки автомобиле.

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г.Озерск поступило сообщение от жителя поселка Татыш, который сообщил, что его 21-летняя внучка попала в ДТП на его «Хендай Солярис».

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и не имела водительских прав, за что ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности. Кроме того, она без ведома деда села в его машину, находившуюся на неохраняемой стоянке по улице Трудящихся. Попав в ДТП, она испугалась и созналась родственнику по телефону о случившемся, а тот позвонил в УМВД.

Отделом дознания УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Кроме того девушку вновь привлекут по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Ей избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.