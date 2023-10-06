Жителя Озерска обманули при продаже в интернете.

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратился местный житель, которого обманули при продаже морозильной камеры. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что соответствующее объявление он разместил на сайте бесплатных объявлений.

Некоторое время спустя он получил сообщение от потенциального покупателя и ссылку на аккаунт в мессенджере для обсуждения деталей сделки. Перейдя по ссылке, мужчина начал общение в ходе которого он договорился с «покупательницей» об оплате через онлайн-площадку с курьерской доставкой.

Для оформления заказа необходимо было сообщить электронную почту, на которую пришло письмо с ссылкой на фишинговый сайт для получения оплаты. Пройдя по ней, и не заметив, что у отправленной ссылки адрес отличается от адреса официальной интернет-площадки, мужчина ввел данные своей банковской карты и СМС – код подтверждения, после чего с его счета произошло списание денежных средств в размере более 15 тысяч рублей.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража).

Сотрудники полиции призывают быть внимательными при переходе по ссылкам в сети Интернет, обращать внимание на адрес в строке браузера, он может отличаться от официального всего лишь одним символом.Чтобы сохранить свои денежные средства, необходимо соблюдать простые правила:

1. Переписывайтесь с продавцом или покупателем только на официальном сайте.

2. Форма оплаты не приходит на электронную почту – игнорируйте такие письма.

3. Никогда ничего не оплачивайте, нажимая на внешние ссылки.

4. Никому не сообщайте коды из SMS.

5. Никогда не обращайтесь в службу поддержки по ссылкам от других пользователей.