В национальном парке «Таганай» зафиксировали 20-летний температурный рекорд.

На территории национального парка «Таганай» зафиксировали погодный рекорд. Так тепло здесь не было последние 20 лет, сообщили в пресс-службе нацпарка.

«На Таганай ненадолго вернулось бабье лето с плюсовыми температурами и солнцем. Похоже, речь может идти об очередном погодном рекорде. Потому что плюсы во второй декаде октября — явление довольно редкое»,

— рассказал представитель нацпарка.

В 2003 году среднесуточная температура на Дальнем Таганае ближе к 20-м числам октября составляла всего +1,6 градуса. Сегодня у подножия в полдень +11 градусов, на вершине может быть на несколько градусов ниже, поделился наблюдениями представитель «Таганая» с информагентством.

«Впрочем, если верить прогнозам, осень отвлеклась совсем ненадолго. И уже к вечеру вернется вместе с похолоданием»,

— отметили в нацпарке.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-natsparke-taganay-zafiksirovali-20-letniy-temperaturnyy-rekord/