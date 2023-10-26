Минцифры Челябинской области обновило портал «Дети дома».

Минцифры Челябинской области и Центр развития цифровых технологий обновили сайт «Дети дома», на котором школьники могут бесплатно учиться и развлекаться, сообщает пресс-служба ведомства.

К осенним каникулам подобрано 32 новых полезных ресурса. Школьники смогут принять участие в онлайн-конкурсе «Новогоднее чудо», отправиться на виртуальную экскурсию в IТ-компании Челябинска, создать 3D-персонажей, посмотреть лучшие детские спектакли Москвы. И все — бесплатно, безопасно.

«По опыту прошлых лет, самыми популярными разделами платформы являются „Обучение“, „Экскурсии“ и „Развлечения“. Мы рады помочь нашим детям не скучать в период каникул и продолжать развиваться»,

— говорит заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.

Напомним, платформа «ДетиДома» была запущена три года назад, в пандемию. Ее уже посетили более 600 тысяч школьников из 16 регионов страны.

Проект реализуется по инициативе и при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/mintsifry-chelyabinskoy-oblasti-obnovilo-portal-deti-doma/