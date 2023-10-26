Госдума проголосовала за увеличение МРОТ до 19 тыс. 242 рублей со следующего года.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда в 2024 году на уровне 19 тыс. 242 рубля в месяц.

Как следует из документа, с 1 января МРОТ в России увеличится на 18,5%.

Напомним, от этой величины зависят размеры пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, больничных и других обязательных выплат соцстрахования.

Ранее сообщалось, что для увеличения минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года будет направлено около 75,9 млрд из бюджетов и 47,4 млрд из внебюджетного сектора, это обеспечит рост зарплат для 4,8 млн работников.

https://dostup1.ru/economics/Gosduma-progolosovala-za-uvelichenie-MROT-do-19-tys-242-rubley-so-sleduyuschego-goda_169539.html