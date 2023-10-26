Мошенники под предлогом обезопасить деньги похитили у жительницы Озерска более 140 тысяч рублей.

От действий мошенников пострадала 69-летняя жительница Озерска. В полиции женщина рассказала, что ей позвонили якобы сотрудники банка, а затем правоохранительных органов и сообщили, что мошенники получили доступ к ее личному кабинету, и чтобы не потерять имеющееся финансы, необходимо срочно снять все деньги и перевести на безопасный счет, который они продиктуют. За разглашение информации озерчанке пригрозили уголовной ответственностью.

Следуя четкой инструкции, пенсионерка сняла деньги и перевела на «безопасный счет», который продиктовали злоумышленники. Через некоторое время они вновь позвонили и сообщили, что на ее имя теперь пытаются оформить кредит. Услышав это, она поняла, что была обманута мошенниками и обратилась в полицию.

Общая сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей. Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Помните, что «безопасного счета» как и «встречного/зеркального кредита» не существует.

Полицейские в очередной раз обращают внимание на то, что сотрудники силовых структур никогда не звонят гражданам с просьбами оказать содействие в раскрытии преступлений и поимке злоумышленников. Кроме того, не осуществляют совместных звонков с представителями банковской сферы с целью обезопасить счета потерпевших от неизвестных лиц. Помните, что подобная очередность и взаимосвязь звонков сразу должна вас насторожить, поскольку является признаком мошенничества. Если вам поступил такой звонок, прекратите общение.