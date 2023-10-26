Состоялось очередное заседание Собрания депутатов.

В ходе сессии были приняты решения, касающиеся инициативного бюджетирования, бюджета округа, муниципального имущества, а также внесены изменения в некоторые нормативно-правовые акты.

В рамках корректировки бюджета депутаты направили более 3,5 млн рублей на текущую деятельность образовательных организаций, в том числе и на обеспечение безопасных условий пребывания детей. Управлению культуры и молодёжной политики были выделены средства на обустройство новогодних снежных городков в Озерске, в микрорайоне Татыш, а также в посёлках Метлино и Новогорный. В связи с 75-летним юбилеем муниципальному театру «Наш дом» из областного бюджета выделен 1 млн рублей для приобретения автомобиля. В рамках муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки в Озерском городском округе» было увеличено финансирование на 2,7 млн рублей на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в Озерске, посёлках Метлино, Новогорный, Бижеляк и в деревне Селезни. 700 тысяч рублей депутаты предусмотрели для размещения пожарных резервуаров в деревне Новая Теча и в посёлке Бижеляк.

Также на сессии вновь был рассмотрен вопрос о назначении собраний граждан в поддержку инициативных проектов. 26 октября по этому вопросу депутаты утвердили три заявки от инициативной группы, от юридического лица и от индивидуального предпринимателя. Напомним, что на предыдущей сессии, которая состоялась 13 октября, местные парламентарии подтвердили дату проведения собраний граждан по 63 инициативным проектам (в Собрание депутатов обратился 31 инициатор: одна группа граждан, четыре индивидуальных предпринимателя и в основной массе – юридические лица). Ранее, 21 сентября, в Собрание депутатов с семью проектами заявились пять юридических лиц и две инициативные группы.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/56098/