Афиша с 30 октября по 5 ноября 2023 года.

От действий мошенников пострадала 69-летняя жительница Озерска. В полиции женщина рассказала, что ей позвонили якобы сотрудники банка, а затем правоохранительных органов и сообщили, что мошенники получили доступ к ее личному кабинету, и чтобы не потерять имеющееся финансы, необходимо срочно снять все деньги и перевести на безопасный счет Подробнее