Афиша с 30 октября по 5 ноября 2023 года.

26 октября подрядчики обрабатывали остановочные комплексы пескоструйной смесью. Сегодня идёт подсыпка тротуаров на улицах: Уральская, Семёнова, Дзержинского, Октябрьская, Космонавтов, проспектах К. Маркса и Победы. Подробнее
Срок уплаты имущественных налогов за 2022 год наступит 01 декабря 2023 года. На вопросы, касающиеся порядка расчетов и уплаты гражданами имущественных налогов, отвечает заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №3 по Челябинской области Домашних Наталья Валерьевна. Подробнее
От действий мошенников пострадала 69-летняя жительница Озерска. В полиции женщина рассказала, что ей позвонили якобы сотрудники банка, а затем правоохранительных органов и сообщили, что мошенники получили доступ к ее личному кабинету, и чтобы не потерять имеющееся финансы, необходимо срочно снять все деньги и перевести на безопасный счет Подробнее
В целях обеспечения детской дорожной безопасности, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей в период осенних школьных каникул с 25 октября по 7 ноября 2023 года на территории Озерского городского округа проводится областная профилактическая акция «Осенние каникулы». Подробнее
В предстоящую субботу озерчан ждет эксклюзивный, неповторимый вечер. День в день, 28 октября 1948 года, ровно 75 лет назад, в нашем городе состоялось открытие первого театрального сезона. Хорошая новость: билеты на юбилейный концерт еще есть. Не упустите возможность стать свидетелем исторического события! Подробнее