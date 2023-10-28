Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили до ночи 30 октября.

Непогода в Челябинской области продолжит бушевать до ночи 30 октября. В понедельник днем осадки продолжатся, но будут идти менее интенсивно. Также в регионе сохранится порывистый ветер. Южноуральцев предупредили о возможном увеличении количества ДТП и рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью температура воздуха в Челябинской области составит от −4 до +1 градуса. Облачно с прояснением, мокрый снег, местами с дождем. В отдельных районах снегопады и слабые метели. Днем столбики термометров покажут от −3 до +2 градусов, на юге ожидается до +5 градусов. Снег, мокрый снег с дождем, местами гололед, метели и туманы. Ветер преимущественно западного направления от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/shtormovoe-preduprezhdenie-v-chelyabinskoy-oblasti-prodlili-do-nochi-30-oktyabrya/