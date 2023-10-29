Почта России изменила график доставки пенсии в связи с Днем народного единства.

Сообщается, что суббота, 4 ноября, станет выходным для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге.

«В пятницу, 3-го, отделения Почты России будут работать на час меньше, а 5 и 6 ноября продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме», – прокомментировали в пресс-службе.

Пенсии и пособия за 4 ноября почтальоны в Челябинской области начнут доставлять заранее, уже 2 числа.

Ранее сообщалось, что первая рабочая неделя ноября в России завершится трехдневными выходными. В этом году День народного единства приходится на субботу, поэтому понедельник, 6 ноября, будет выходным.

https://dostup1.ru/society/Pochta-Rossii-izmenila-grafik-dostavki-pensiiv-svyazi-s-Dnem-narodnogo-edinstva_169733.htm