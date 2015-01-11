Алексей Козедубов Все крепче, и крепче, и крепче! Уж коль пошла такая пьянка, и в ходу у нас корейские блюда (а в моем холодильнике как раз закончилось остренькое), замострячим еще одну приправку из серии «смерть под парусами». Она очень проста. И название у нее простое – янним (по другой версии яннём). Подробнее