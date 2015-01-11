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Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
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Порыв на сетях холодного водоснабжения на перекрестке улиц Кирова и Строительной

Экстренно отключена вода в двух домах. Главой администрации отдано распоряжение ММПКХ приступить к срочному ремонту с завтрашнего утра. Для того, чтобы жители домов смогли набрать воду, в ближайшее время будут установлены уличные стендеры. На перекресток направлен грейдер для уборки образовавшейся наледи. Подробнее
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«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

С 4 по 8 января в Миассе в десятый раз состоялся международный конкурс «Браво, дети! Рождественские встречи». Старшая группа озёрского Народного коллектива Ансамбль бального танца "Золушка" представила танцевальную композицию "Охота" в латиноамериканском стиле. Подробнее
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Новогодние каникулы прошли спокойно

Озерчане обращались за помощью к спасателям только для вскрытия дверей квартир по причине потери ключей. Подробнее
Происшествия
| Афиша

Гастроли в ДК «Маяк»

27 января в ДК "Маяк" состоится спектакль "Потрясающая баба" - это лирическая комедия в исполнении артистов Московского независимого театра. Подробнее
Культура
| Спорт

Золото Всероссийского турнира по кик-боксингу – у озерчанина

C 21 по 24 декабря 2016 года в г. Полевской Свердловской области проходил Всероссийский турнир по кик-боксингу на призы трубной металлургической компании в разделе фулл-контакт. Подробнее
Спорт
| Про Маяк

Печь и топливо

27 декабря на ПО «Маяк» приступили к переработке ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 и пустили в эксплуатацию печь остекловывания ЭП-500/5. Подробнее
Про Маяк
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    Школьники Троицка ушли на карантин, отменены все новогодние мероприятия

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    | Алексей Козедубов

    Байрам значит праздник

    Сегодня варю особый плов. Рецепт его создан Каримом Махмудовым и представляет собой микс разных вариантов. Богатый плов… Карим-ака дал ему название «байрам палов», что в переводе означает «праздничный плов». Но на русский почему-то перевели как «изобилие». Но сути блюда это не меняет. Подробнее
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    | История края

    Чтобы не прервалась связь времён

    2 сентября на коллегии Государственного комитета по делам архивов Челябинской области рассматривались вопросы реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Об упорядочении и использовании архивных документов Южноуральского управления строительства, относящихся к теме «Спецпереселенцы-трудармейцы на строительстве х/к «Маяк» и Озёрска», своим коллегам рассказали архивисты Озерского городского архива. Подробнее
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    | Новости читателей

    Как платить за воду?

    С годами сложился идеальный порядок взаимоотношений поставщиков и потребителей воды, электроэнергии, газа и услуг УК - напрямую. Но с августа 2016 года, с появлением Расчетного центра ДЭЗ ОГО идеальный порядок был нарушен в оплате воды. Теперь оплата воды ММПКХ идет через посредника УК ДЭЗ. Подробнее
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