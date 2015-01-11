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Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
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| Официально

Озёрские учреждения социального обслуживания населения оценены по достоинству Министерством соцотношений

Озёрские учреждения социального обслуживания населения оценены по достоинству Министерством соцотношений16 января и.о. начальника Управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова рассказала журналистам об областном рейтинге стационарных учреждений соцобслуживания населения, о последствиях с инфекционным заболеванием в доме-интернате для престарелых и инвалидов, о планах Управления соцзащиты населения на 2017 год. Видео. Подробнее
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| Официально

ОДН в январских квитанциях на месте

Энергетики объяснили, почему строка ОДН может остаться в квитанциях за электричество. Подробнее
Новости
| Происшествия

Два ДТП подряд на проспекте Ленина

Пресс – релиз по факту дорожно-транспортных происшествий, произошедших 12.01.2017 года на пр. Ленина, 51 в г. Озерск. Подробнее
Происшествия
| Культура

Битва фотографов — 1 тур!

В первом туре Битвы фотографов принимают участие Денис Васильев, Егор Николаев, Ирина Зайцева, Александр Абросимов. Голосование в группе театра "Наш дом" ВКонтакте. Подробнее
Культура
| Анонсы

18 января — старт командных соревнований по шахматам

С 18 января 2017 года в шахматном клубе начинается Командное первенство Озерского ГО по шахматам. К соревнованию допускаются команды из 4-х человек – три мужчины, одна женщина (запасные не ограничены). Подробнее
Спорт
| Про Маяк

К работе на объектах ПО «Маяк» вновь приступили бойцы студенческих строительных отрядов

С 12 января по 22 февраля 2017 года на объектах ФГУП «ПО «Маяк» будут вновь трудиться бойцы студенческих строительных отрядов. На этот раз в Озерске соберутся 12 отрядов из четырех регионов нашей страны – в общей сложности почти 170 человек. Все они досрочно успешно сдали учебную сессию и готовы приступить к работам на предприятии. Подробнее
Про Маяк
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    В кадастровой палате Челябинской области изменились номера телефонов

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    На Южном Урале стартовал третий этап внедрения комплекса ГТО

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    | Алексей Козедубов

    Каиш из глубины веков

    Сегодня я решил приготовить истинно бухарское блюдо каиш. Оно вроде бы похоже на шилпилдок, о котором шла речь раньше, но очень легко убедиться, что некоторые нюансы превращают его в совершенно иное кушанье со своим вкусом. Плюс ко всему оно вегетарианское. Подробнее
    Авторские разделы
    | История края

    Чтобы не прервалась связь времён

    2 сентября на коллегии Государственного комитета по делам архивов Челябинской области рассматривались вопросы реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Об упорядочении и использовании архивных документов Южноуральского управления строительства, относящихся к теме «Спецпереселенцы-трудармейцы на строительстве х/к «Маяк» и Озёрска», своим коллегам рассказали архивисты Озерского городского архива. Подробнее
    История края
    | Новости читателей

    Как платить за воду?

    С годами сложился идеальный порядок взаимоотношений поставщиков и потребителей воды, электроэнергии, газа и услуг УК - напрямую. Но с августа 2016 года, с появлением Расчетного центра ДЭЗ ОГО идеальный порядок был нарушен в оплате воды. Теперь оплата воды ММПКХ идет через посредника УК ДЭЗ. Подробнее
    Новости читателей
    | Обращения к администрации

    Этика? Не, не читал…

    Этика? Не, не читал…"...На ответ не очень надеюсь, но буду признателен". Подробнее
    Обращения к Администрации и депутатам
    | Благотворительность

    Мальчику из Озёрску нужна наша помощь

    Сейчас его жизнь зависит от дорогостоящего лечения, поездок по больницам, Челябинск, Москва. Предложена программа лечения в Германии, но сумма просто огромная! Подробнее
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      Отдых в Карпатах: Буковель и Сходница

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