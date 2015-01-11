Спорт Ничья с «Центурионом» привела к триумфу в Чебаркуле. ВИДЕО Случилось так, что менее чем за сутки ХК "Гранит" провел две официальные игры. 17 января в ЛДС "Сигнал" в рамках Чемпионата Челябинска наша команда сыграла с далеко не самой последней командой дивизиона "Мастер" - "Центурион" (сейчас занимает 4-е место в турнирной таблице), а уже через 18 часов "гранитовцы" вышли на лед ЛДС им. В.Харламова в Чебаркуле, где провели игру с лидером областного чемпионата - местной "Звездой". Подробнее