Любой российский гражданин в возрасте «40+» без труда, даже если поднять его среди ночи, припомнит десяток цитат из катехизиса строителя коммунизма. Будут среди цитат и такие слова: «Социализм – это учет и контроль». Что имел в виду дедушка Ленин, теперь неизвестно, но, учитывая судьбу первого в мире социалистического государства, контролировали что-то не то и учитывали совсем не так. Новое российское государство решило не наступать на те же грабли, и вплотную занялось контролем и учетом. Про контроль поговорим как-нибудь в другой раз, а вот про учет – самое время. Подробнее