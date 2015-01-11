Про Маяк К работе на объектах ПО «Маяк» вновь приступили бойцы студенческих строительных отрядов С 12 января по 22 февраля 2017 года на объектах ФГУП «ПО «Маяк» будут вновь трудиться бойцы студенческих строительных отрядов. На этот раз в Озерске соберутся 12 отрядов из четырех регионов нашей страны – в общей сложности почти 170 человек. Все они досрочно успешно сдали учебную сессию и готовы приступить к работам на предприятии. Подробнее