Алексей Козедубов Зимний салат под февральский ветер Февраль – это такое время, когда зима уже порядком достала и хочется солнца, тепла и пения птичек. Пару дней тут что-то вроде наклевывалось, но… опять холод, опять ветер, опять безнадега. Посему и салат сегодня сугубо зимний, который готовят в Узбекистане в холодные месяцы, когда овощей минимум - салат из репы и гороха. Подробнее