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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
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| Новости

Интервью с Лилией Солодовниковой. ВИДЕО

Сейчас часто можно услышать мнение, что государство берет курс на сокращение всех социальных программ... "Так ли это?" - этот вопрос был главным на онлайн-встрече с Солодовниковой Лилией Владимировной, и.о. начальника Управления социальной защиты населения администрации ОГО. Также  обсудили итоги 2016 года и изменения в сфере социальной защиты, которые вступили в силу с 2017 года.  Подробнее
Первая полоса
Канал УКС-ТВ

| Новости

Какая боль, какая боль, ММПКХ – Пожарные: 2:0

Какая боль, какая боль, ММПКХ – Пожарные: 2:0Арбитражным судом Челябинской области в лице судьи Томилина удовлетворен иск ММПКХ Озёрска к пожарной части закрытого города о взыскании задолженности за тепло, воду и канализацию. Период, за который Специальное управление ФПС № 1 МЧС России не оплатило муниципальному коммунальному хозяйству оказанные услуги, составил девять месяцев – с января по сентябрь 2016 года. Общая сумма, которую Арбитраж присудил к уплате пожарной части, включая основной долг и возмещение судебных издержек, превысила два миллиона рублей. Подробнее
Новости
| Происшествия

Из здания стоматологии в Озерске утром эвакуировали всех пациентов

Ранним утром 26 января в Озерске из здания городской стоматологической клиники были срочно эвакуированы все посетители и персонал. Немалую часть выведенных на 25-градусный мороз составили дети школьного возраста и малыши. Эвакуацию проводил пожарный расчет, прибывший к центральному входу стоматологии через несколько минут после экстренного вызова. Подробнее
Происшествия
| Афиша

Спешите увидеть: спектакль «Русалочка» — сказка, которая больше не повторится

28 января, в 16:00, в ДК «Маяк» состоится последний показ спектакля «Русалочка», ставшего новогодним подарком юным озерским зрителям. Подробнее
Культура
| Анонсы

Первенство по шахматам ОГО подошло к финалу

С 29 января в шахматном клубе начинается Финал первенства Озерского ГО по классическим шахматам. Подробнее
Спорт
| Про Маяк

Структура ядерного оружейного комплекса Росатома будет усовершенствована

Структура ядерного оружейного комплекса Росатома будет усовершенствованаСтруктура ядерного оружейного комплекса (ЯОК) Госкорпорации "Росатом" будет усовершенствована путем объединения ряда его предприятий, соответствующий указ Президента РФ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. Подробнее
Про Маяк
  • | Губерния

    В Челябинской области заработает «коммуникативный лагерь» для особых семей

  • | Губерния

    В Челябинской области формируется деловая делегация для визита на Тайвань

  • | Губерния

    Тракторозаводскому району южноуральской столицы исполняется 80 лет

  • | Губерния

    В Челябинской области наметилась устойчивая тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ

  • | Губерния

    Об южноуральцах-героях расскажут в юношеской библиотеке

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    Губерния
    | Алексей Козедубов

    Большие паровые… пирожки!

    Продолжаем знакомство с корейской кухней. Сегодня в меню пигоди. У этого блюда могут быть и другие названия, например, пянсе. Все зависит от того, где их готовят. А готовят их и на Сахалине, и на Дальнем Востоке, и в Средней Азии, и в Казахстане. Иными словами там, где компактно проживают корейцы. Подробнее
    Авторские разделы
    | История края

    Губернатор Борис Дубровский поздравил южноуральцев с 83-летием со дня образования Челябинской области

    Ровно 83 года назад, 17 января 1934 года, было подписано постановление «О разделении Уральской области». Этот исторический документ можно считать официальным «свидетельством о рождении» региона. Подробнее
    История края
    | Новости читателей

    Как платить за воду?

    С годами сложился идеальный порядок взаимоотношений поставщиков и потребителей воды, электроэнергии, газа и услуг УК - напрямую. Но с августа 2016 года, с появлением Расчетного центра ДЭЗ ОГО идеальный порядок был нарушен в оплате воды. Теперь оплата воды ММПКХ идет через посредника УК ДЭЗ. Подробнее
    Новости читателей
    | Обращения к администрации

    Верните свободный проход!

    Добрый день, пишут вам жители п. Новогорный. Не знаем, к кому обратиться с очень "больным вопросом". На территории больницы, которая находится в районе жилых домов, есть тротуарная дорожка (или аллея), по которой жители поселка переходят на другую улицу. Вход а эту аллею ранее осуществлялся через металлическую арку (забор с калиткой). Подробнее
    Обращения к Администрации и депутатам
    | Благотворительность

    Мальчику из Озёрска нужна наша помощь

    Сейчас его жизнь зависит от дорогостоящего лечения, поездок по больницам, Челябинск, Москва. Предложена программа лечения в Германии, но сумма просто огромная! Подробнее
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      Отдых в Карпатах: Буковель и Сходница

      Совсем скоро начнутся зимние праздники, а с ними и выходные и отпуск. Многие люди не знают, как лучше отдохнуть в это свободное время – оздоровиться или развлекаться, но, если вы выберете местом отдыха Карпаты, вы сможете объединить, казалось бы, несовместимые вещи. Подробнее
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