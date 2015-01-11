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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
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Август 2016 (410)
Студия визуальных решений «Ника»
| Спорт

Ничья с «Центурионом» привела к триумфу в Чебаркуле. ВИДЕО

Случилось так, что менее чем за сутки ХК "Гранит" провел две официальные игры. 17 января в ЛДС "Сигнал" в рамках Чемпионата Челябинска наша команда сыграла с далеко не самой последней командой дивизиона "Мастер" - "Центурион" (сейчас занимает 4-е место в турнирной таблице), а уже через 18 часов "гранитовцы" вышли на лед ЛДС им. В.Харламова в Чебаркуле, где провели игру с лидером областного чемпионата - местной "Звездой". Подробнее
Первая полоса
Канал УКС-ТВ

| Новости

Мифы вокруг Озерска и около. Видео

Недостаток информации порождает слухи. Со временем слухи становятся мифами. А уж мифы впоследствии выдаются за истину в конечной инстанции. Город Озерск, несмотря на свою юность (по историческим меркам) испытал на себе эти явления в полной мере. Не последнюю роль, наверное, в этом сыграла его традиционная секретность. Подробнее
Новости
| Происшествия

ГИБДД устанавливает виновника ДТП

17.01.2017 года на дворовой территории домов №7 и №9 по ул. Калинина в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на припаркованный автомобиль «САНГ ЕНГ», после чего скрылся с места ДТП. Подробнее
Происшествия
| Афиша

«Колокольный звон над землей плывет…»

С 20 января до 25 марта в Библиотеке семейного чтения (ул.К.Маркса, 30) работает фотовыставка «Колокольный звон над землей плывет…»: Православные церкви Урала. Подробнее
Культура
| Спорт

Озерский боксёр стал призёром на первенстве области

Озерские спортсмены приняли участие в первенство Челябинской области по боксу среди юношей 15-16 лет. Первенство проходило в физкультурно-оздоровительном комплексе «Урал» в Миассе и было посвящено памяти миасского тренера Владимира Субаева. Подробнее
Спорт
| Про Маяк

К работе на объектах ПО «Маяк» вновь приступили бойцы студенческих строительных отрядов

С 12 января по 22 февраля 2017 года на объектах ФГУП «ПО «Маяк» будут вновь трудиться бойцы студенческих строительных отрядов. На этот раз в Озерске соберутся 12 отрядов из четырех регионов нашей страны – в общей сложности почти 170 человек. Все они досрочно успешно сдали учебную сессию и готовы приступить к работам на предприятии. Подробнее
Про Маяк
  • | Губерния

    В Челябинской области определят лучших юных лесоводов

  • | Губерния

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    Челябинская первокурсница победила на международной научной конференции

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    Власти Златоуста потребовали усилить контроль над уборкой снега, наледи и сколу сосулек

  • | Губерния

    Посетители Челябинского музея изобразительных искусств смогут увидеть, как реставрируют картины

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    | Алексей Козедубов

    И снова корейцы

    Да-да, и снова вкусовой удар от корейцев Средней Азии из незатейливых, буквально растущих под ногами овощей. Они под умелыми руками превращаются в нечто взрывоопасное и ужасно притягательное. Сегодня на столе корейский салат из свежих огурцов. Подробнее
    Авторские разделы
    | История края

    Губернатор Борис Дубровский поздравил южноуральцев с 83-летием со дня образования Челябинской области

    Ровно 83 года назад, 17 января 1934 года, было подписано постановление «О разделении Уральской области». Этот исторический документ можно считать официальным «свидетельством о рождении» региона. Подробнее
    История края
    | Новости читателей

    Как платить за воду?

    С годами сложился идеальный порядок взаимоотношений поставщиков и потребителей воды, электроэнергии, газа и услуг УК - напрямую. Но с августа 2016 года, с появлением Расчетного центра ДЭЗ ОГО идеальный порядок был нарушен в оплате воды. Теперь оплата воды ММПКХ идет через посредника УК ДЭЗ. Подробнее
    Новости читателей
    | Обращения к администрации

    Верните свободный проход!

    Добрый день, пишут вам жители п. Новогорный. Не знаем, к кому обратиться с очень "больным вопросом". На территории больницы, которая находится в районе жилых домов, есть тротуарная дорожка (или аллея), по которой жители поселка переходят на другую улицу. Вход а эту аллею ранее осуществлялся через металлическую арку (забор с калиткой). Подробнее
    Обращения к Администрации и депутатам
    | Благотворительность

    Мальчику из Озёрска нужна наша помощь

    Сейчас его жизнь зависит от дорогостоящего лечения, поездок по больницам, Челябинск, Москва. Предложена программа лечения в Германии, но сумма просто огромная! Подробнее
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