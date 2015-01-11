Случилось так, что менее чем за сутки ХК "Гранит" провел две официальные игры. 17 января в ЛДС "Сигнал" в рамках Чемпионата Челябинска наша команда сыграла с далеко не самой последней командой дивизиона "Мастер" - "Центурион" (сейчас занимает 4-е место в турнирной таблице), а уже через 18 часов "гранитовцы" вышли на лед ЛДС им. В.Харламова в Чебаркуле, где провели игру с лидером областного чемпионата - местной "Звездой". Подробнее
Недостаток информации порождает слухи. Со временем слухи становятся мифами. А уж мифы впоследствии выдаются за истину в конечной инстанции. Город Озерск, несмотря на свою юность (по историческим меркам) испытал на себе эти явления в полной мере. Не последнюю роль, наверное, в этом сыграла его традиционная секретность. Подробнее
17.01.2017 года на дворовой территории домов №7 и №9 по ул. Калинина в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на припаркованный автомобиль «САНГ ЕНГ», после чего скрылся с места ДТП. Подробнее
Озерские спортсмены приняли участие в первенство Челябинской области по боксу среди юношей 15-16 лет. Первенство проходило в физкультурно-оздоровительном комплексе «Урал» в Миассе и было посвящено памяти миасского тренера Владимира Субаева. Подробнее
С 12 января по 22 февраля 2017 года на объектах ФГУП «ПО «Маяк» будут вновь трудиться бойцы студенческих строительных отрядов. На этот раз в Озерске соберутся 12 отрядов из четырех регионов нашей страны – в общей сложности почти 170 человек. Все они досрочно успешно сдали учебную сессию и готовы приступить к работам на предприятии. Подробнее
Да-да, и снова вкусовой удар от корейцев Средней Азии из незатейливых, буквально растущих под ногами овощей. Они под умелыми руками превращаются в нечто взрывоопасное и ужасно притягательное. Сегодня на столе корейский салат из свежих огурцов. Подробнее
Ровно 83 года назад, 17 января 1934 года, было подписано постановление «О разделении Уральской области». Этот исторический документ можно считать официальным «свидетельством о рождении» региона. Подробнее
С годами сложился идеальный порядок взаимоотношений поставщиков и потребителей воды, электроэнергии, газа и услуг УК - напрямую. Но с августа 2016 года, с появлением Расчетного центра ДЭЗ ОГО идеальный порядок был нарушен в оплате воды. Теперь оплата воды ММПКХ идет через посредника УК ДЭЗ. Подробнее
Добрый день, пишут вам жители п. Новогорный. Не знаем, к кому обратиться с очень "больным вопросом". На территории больницы, которая находится в районе жилых домов, есть тротуарная дорожка (или аллея), по которой жители поселка переходят на другую улицу. Вход а эту аллею ранее осуществлялся через металлическую арку (забор с калиткой). Подробнее
Совсем скоро начнутся зимние праздники, а с ними и выходные и отпуск. Многие люди не знают, как лучше отдохнуть в это свободное время – оздоровиться или развлекаться, но, если вы выберете местом отдыха Карпаты, вы сможете объединить, казалось бы, несовместимые вещи. Подробнее