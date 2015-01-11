Сейчас часто можно услышать мнение, что государство берет курс на сокращение всех социальных программ... "Так ли это?" - этот вопрос был главным на онлайн-встрече с Солодовниковой Лилией Владимировной, и.о. начальника Управления социальной защиты населения администрации ОГО. Также обсудили итоги 2016 года и изменения в сфере социальной защиты, которые вступили в силу с 2017 года. Подробнее
Арбитражным судом Челябинской области в лице судьи Томилина удовлетворен иск ММПКХ Озёрска к пожарной части закрытого города о взыскании задолженности за тепло, воду и канализацию. Период, за который Специальное управление ФПС № 1 МЧС России не оплатило муниципальному коммунальному хозяйству оказанные услуги, составил девять месяцев – с января по сентябрь 2016 года. Общая сумма, которую Арбитраж присудил к уплате пожарной части, включая основной долг и возмещение судебных издержек, превысила два миллиона рублей. Подробнее
Ранним утром 26 января в Озерске из здания городской стоматологической клиники были срочно эвакуированы все посетители и персонал. Немалую часть выведенных на 25-градусный мороз составили дети школьного возраста и малыши. Эвакуацию проводил пожарный расчет, прибывший к центральному входу стоматологии через несколько минут после экстренного вызова. Подробнее
Структура ядерного оружейного комплекса (ЯОК) Госкорпорации "Росатом" будет усовершенствована путем объединения ряда его предприятий, соответствующий указ Президента РФ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. Подробнее
Продолжаем знакомство с корейской кухней. Сегодня в меню пигоди. У этого блюда могут быть и другие названия, например, пянсе. Все зависит от того, где их готовят. А готовят их и на Сахалине, и на Дальнем Востоке, и в Средней Азии, и в Казахстане. Иными словами там, где компактно проживают корейцы. Подробнее
Ровно 83 года назад, 17 января 1934 года, было подписано постановление «О разделении Уральской области». Этот исторический документ можно считать официальным «свидетельством о рождении» региона. Подробнее
С годами сложился идеальный порядок взаимоотношений поставщиков и потребителей воды, электроэнергии, газа и услуг УК - напрямую. Но с августа 2016 года, с появлением Расчетного центра ДЭЗ ОГО идеальный порядок был нарушен в оплате воды. Теперь оплата воды ММПКХ идет через посредника УК ДЭЗ. Подробнее
Добрый день, пишут вам жители п. Новогорный. Не знаем, к кому обратиться с очень "больным вопросом". На территории больницы, которая находится в районе жилых домов, есть тротуарная дорожка (или аллея), по которой жители поселка переходят на другую улицу. Вход а эту аллею ранее осуществлялся через металлическую арку (забор с калиткой). Подробнее
Совсем скоро начнутся зимние праздники, а с ними и выходные и отпуск. Многие люди не знают, как лучше отдохнуть в это свободное время – оздоровиться или развлекаться, но, если вы выберете местом отдыха Карпаты, вы сможете объединить, казалось бы, несовместимые вещи. Подробнее