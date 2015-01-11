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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
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| Новости

ДК «Строитель» станет домом и для общественных организаций Озёрска

О расширении деятельности ДК "Строитель" как центра культуры, досуга и общественных инициатив рассказал Озёрск.ру директор МБУ «КДЦ» Виктор Кудревич. Видео. Подробнее
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| Информация ГИБДД

Внимание – на дороге дети!

Предупреждение Госавтоинспекции в связи с карантином в образовательных организациях. Подробнее
Новости
| Происшествия

Ясновидящая обманула озерчанку на полмиллиона рублей

В октябре 2016 года жительница Озерска в одной из газет частных объявлений женщина прочитала объявление якобы израильской ясновидящей об оказании магических услуг. Потерпевшая решила обратиться к данной ясновидящей за помощью в решении улучшения ее жилищного вопроса. Подробнее
Происшествия
| Культура

Получили высокую оценку за своё творчество

С 19 по 22 января в Тюмени проходил международный детский и юношеский конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды». Его лауреатами стали озерские танцоры из ансамбля «Зарево» и хореографического коллектива «Купава». Подробнее
Культура
| Спорт

Русмастерс на Банном

26-28 января 2017г. на горнолыжном комплексе «Банное» прошли соревнования 2 этапа Русмастерс кубка России по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов в 4х дисциплинах: Супер-гигант, комбинация (супер-гигант и специальный слалом 1 попытка), гигантский слалом, специальный слалом. Подробнее
Спорт
| Про Маяк

Структура ядерного оружейного комплекса Росатома будет усовершенствована

Структура ядерного оружейного комплекса Росатома будет усовершенствованаСтруктура ядерного оружейного комплекса (ЯОК) Госкорпорации "Росатом" будет усовершенствована путем объединения ряда его предприятий, соответствующий указ Президента РФ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. Подробнее
Про Маяк
  • | Губерния

    Архитекторы из Амстердама представили лучшую концепцию развития исторического центра южноуральской столицы

  • | Губерния

    Челябинские учёные издали труд в поддержку малого бизнеса

  • | Губерния

    В Челябинске провели ликбез для пенсионеров о правилах получения бесплатной медицинской помощи по полису ОМС

  • | Губерния

    Южноуральские экономисты готовы обучать предпринимателей региона

  • | Губерния

    В Челябинской области заработает «коммуникативный лагерь» для особых семей

    		•
    Губерния
    | Алексей Козедубов

    Все крепче, и крепче, и крепче!

    Уж коль пошла такая пьянка, и в ходу у нас корейские блюда (а в моем холодильнике как раз закончилось остренькое), замострячим еще одну приправку из серии «смерть под парусами». Она очень проста. И название у нее простое – янним (по другой версии яннём). Подробнее
    Авторские разделы
    | История края

    Губернатор Борис Дубровский поздравил южноуральцев с 83-летием со дня образования Челябинской области

    Ровно 83 года назад, 17 января 1934 года, было подписано постановление «О разделении Уральской области». Этот исторический документ можно считать официальным «свидетельством о рождении» региона. Подробнее
    История края
    | Новости читателей

    Самая "ЛУЧШАЯ" заведующая детского сада в городе Озерске

    Самая "ЛУЧШАЯ" заведующая детского сада в городе ОзерскеВ нашем городе работает детский сад 51, который носит гордое название Центр Развития Ребенка. Воспитатели постоянно меняются, на место лучших, приходят худшие, без должного образования, мы стали задумываться с кем проводят свой день наши дети. И почему руководитель детского сада не удерживает сотрудников в Центре Развития Ребенка? Подробнее
    Новости читателей
    | Обращения к администрации

    Дайте разъяснения по ЖКХ

    Убедительная просьба к администрации ОГО дать разъяснения по поводу оплаты коммунальных услуг ЖКХ. Идет сплошная неразбериха с оплатой ОДН, электроэнергией и т.д. Если возможно, просто с примерами по телевидению или на официальном сайте. Куда обращаться. С уважением, Ваши пенсионеры Озерска! Подробнее
    Обращения к Администрации и депутатам
    | Благотворительность

    Мальчику из Озёрска нужна наша помощь

    Сейчас его жизнь зависит от дорогостоящего лечения, поездок по больницам, Челябинск, Москва. Предложена программа лечения в Германии, но сумма просто огромная! Подробнее
    Благотворительность
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