Клубное формирование "Центр общественных инициатив "Созидание", созданный на базе ДК "Строитель", приглашает 20 февраля на встречу председателей Общественных организаций Озерского городского округа для планирования деятельности. Подробнее
3 февраля в актовом зале администрации состоялось вручение памятных медалей, посвящённых 90-летию со дня образования Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России». Подробнее
В озерскую полицию обратилась женщина, 1963 года рождения, с заявлением по факту мошенничества. 25 января 2017 года на сотовый телефон потерпевшей поступило смс-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Подробнее
26-28 января 2017г. на горнолыжном комплексе «Банное» прошли соревнования 2 этапа Русмастерс кубка России по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов в 4х дисциплинах: Супер-гигант, комбинация (супер-гигант и специальный слалом 1 попытка), гигантский слалом, специальный слалом. Подробнее
Госкорпорация «Росатом» объявила открытый конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов, который проводится по инициативе Общественного совета Росатома. Конкурс проводится с целью поддержки общеполезных инициатив некоммерческих организаций на территориях расположения объектов атомной отрасли. В нем могут принять участие некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (за исключением религиозных объединений и политических партий). Подробнее
Уж коль пошла такая пьянка, и в ходу у нас корейские блюда (а в моем холодильнике как раз закончилось остренькое), замострячим еще одну приправку из серии «смерть под парусами». Она очень проста. И название у нее простое – янним (по другой версии яннём). Подробнее
В нашем городе работает детский сад 51, который носит гордое название Центр Развития Ребенка. Воспитатели постоянно меняются, на место лучших, приходят худшие, без должного образования, мы стали задумываться с кем проводят свой день наши дети. И почему руководитель детского сада не удерживает сотрудников в Центре Развития Ребенка? Подробнее
На протяжении всей зимы не расчищается от снега перекресток улиц Победа и Советский переулок со стороны нечетных номеров домов, конкретно дома № 17. При каждой расчистке проезжей части от снега по краям дороги образуются снежные валы, которые на нашем перекрестке даже не думают убирать. Подробнее
Естественная красота натуральных газонов безупречна и приятна глазу на всех дизайнерских проектах недвижимости. Трудность представляет лишь то, что для создания плотного и густого травяного покрытия необходимо проделать много трудоёмких предварительных работ, связанных с планированием поверхности, внесением подкормки и удобрений, обустройством систем полива и дренажа. Подробнее