В октябре 2016 года жительница Озерска в одной из газет частных объявлений женщина прочитала объявление якобы израильской ясновидящей об оказании магических услуг. Потерпевшая решила обратиться к данной ясновидящей за помощью в решении улучшения ее жилищного вопроса. Подробнее
С 19 по 22 января в Тюмени проходил международный детский и юношеский конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды». Его лауреатами стали озерские танцоры из ансамбля «Зарево» и хореографического коллектива «Купава». Подробнее
26-28 января 2017г. на горнолыжном комплексе «Банное» прошли соревнования 2 этапа Русмастерс кубка России по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов в 4х дисциплинах: Супер-гигант, комбинация (супер-гигант и специальный слалом 1 попытка), гигантский слалом, специальный слалом. Подробнее
Структура ядерного оружейного комплекса (ЯОК) Госкорпорации "Росатом" будет усовершенствована путем объединения ряда его предприятий, соответствующий указ Президента РФ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. Подробнее
Уж коль пошла такая пьянка, и в ходу у нас корейские блюда (а в моем холодильнике как раз закончилось остренькое), замострячим еще одну приправку из серии «смерть под парусами». Она очень проста. И название у нее простое – янним (по другой версии яннём). Подробнее
Ровно 83 года назад, 17 января 1934 года, было подписано постановление «О разделении Уральской области». Этот исторический документ можно считать официальным «свидетельством о рождении» региона. Подробнее
В нашем городе работает детский сад 51, который носит гордое название Центр Развития Ребенка. Воспитатели постоянно меняются, на место лучших, приходят худшие, без должного образования, мы стали задумываться с кем проводят свой день наши дети. И почему руководитель детского сада не удерживает сотрудников в Центре Развития Ребенка? Подробнее
Убедительная просьба к администрации ОГО дать разъяснения по поводу оплаты коммунальных услуг ЖКХ. Идет сплошная неразбериха с оплатой ОДН, электроэнергией и т.д. Если возможно, просто с примерами по телевидению или на официальном сайте. Куда обращаться. С уважением, Ваши пенсионеры Озерска! Подробнее
Естественная красота натуральных газонов безупречна и приятна глазу на всех дизайнерских проектах недвижимости. Трудность представляет лишь то, что для создания плотного и густого травяного покрытия необходимо проделать много трудоёмких предварительных работ, связанных с планированием поверхности, внесением подкормки и удобрений, обустройством систем полива и дренажа. Подробнее