Экстренно отключена вода в двух домах. Главой администрации отдано распоряжение ММПКХ приступить к срочному ремонту с завтрашнего утра. Для того, чтобы жители домов смогли набрать воду, в ближайшее время будут установлены уличные стендеры. На перекресток направлен грейдер для уборки образовавшейся наледи. Подробнее
С 4 по 8 января в Миассе в десятый раз состоялся международный конкурс «Браво, дети! Рождественские встречи». Старшая группа озёрского Народного коллектива Ансамбль бального танца "Золушка" представила танцевальную композицию "Охота" в латиноамериканском стиле. Подробнее
Сегодня варю особый плов. Рецепт его создан Каримом Махмудовым и представляет собой микс разных вариантов. Богатый плов… Карим-ака дал ему название «байрам палов», что в переводе означает «праздничный плов». Но на русский почему-то перевели как «изобилие». Но сути блюда это не меняет. Подробнее
2 сентября на коллегии Государственного комитета по делам архивов Челябинской области рассматривались вопросы реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Об упорядочении и использовании архивных документов Южноуральского управления строительства, относящихся к теме «Спецпереселенцы-трудармейцы на строительстве х/к «Маяк» и Озёрска», своим коллегам рассказали архивисты Озерского городского архива. Подробнее
С годами сложился идеальный порядок взаимоотношений поставщиков и потребителей воды, электроэнергии, газа и услуг УК - напрямую. Но с августа 2016 года, с появлением Расчетного центра ДЭЗ ОГО идеальный порядок был нарушен в оплате воды. Теперь оплата воды ММПКХ идет через посредника УК ДЭЗ. Подробнее
Совсем скоро начнутся зимние праздники, а с ними и выходные и отпуск. Многие люди не знают, как лучше отдохнуть в это свободное время – оздоровиться или развлекаться, но, если вы выберете местом отдыха Карпаты, вы сможете объединить, казалось бы, несовместимые вещи. Подробнее