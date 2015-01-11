Совсем скоро начнутся зимние праздники, а с ними и выходные и отпуск. Многие люди не знают, как лучше отдохнуть в это свободное время – оздоровиться или развлекаться, но, если вы выберете местом отдыха Карпаты, вы сможете объединить, казалось бы, несовместимые вещи. Подробнее