Любой российский гражданин в возрасте «40+» без труда, даже если поднять его среди ночи, припомнит десяток цитат из катехизиса строителя коммунизма. Будут среди цитат и такие слова: «Социализм – это учет и контроль». Что имел в виду дедушка Ленин, теперь неизвестно, но, учитывая судьбу первого в мире социалистического государства, контролировали что-то не то и учитывали совсем не так. Новое российское государство решило не наступать на те же грабли, и вплотную занялось контролем и учетом. Про контроль поговорим как-нибудь в другой раз, а вот про учет – самое время. Подробнее
27 января 2017 планируется уборка снега с придомовой территории домов № 5 по пр. К. Маркса и № 3 по ул. Семенова. Убедительная просьба убрать личный автотранспорт с тротуаров и проезжей части дворов. Подробнее
Ранним утром 26 января в Озерске из здания городской стоматологической клиники были срочно эвакуированы все посетители и персонал. Немалую часть выведенных на 25-градусный мороз составили дети школьного возраста и малыши. Эвакуацию проводил пожарный расчет, прибывший к центральному входу стоматологии через несколько минут после экстренного вызова. Подробнее
- В этом году запланировано более 10 соревнований по восьми видам спорта, - рассказывает председатель федерации инвалидного спорта «Союз» Елена Васина. - Более того мы ежегодно с успехом выступаем на областных спортивных мероприятиях проводимых реабилитационным центром «Импульс». Подробнее
Да-да, и снова вкусовой удар от корейцев Средней Азии из незатейливых, буквально растущих под ногами овощей. Они под умелыми руками превращаются в нечто взрывоопасное и ужасно притягательное. Сегодня на столе корейский салат из свежих огурцов. Подробнее
Ровно 83 года назад, 17 января 1934 года, было подписано постановление «О разделении Уральской области». Этот исторический документ можно считать официальным «свидетельством о рождении» региона. Подробнее
С годами сложился идеальный порядок взаимоотношений поставщиков и потребителей воды, электроэнергии, газа и услуг УК - напрямую. Но с августа 2016 года, с появлением Расчетного центра ДЭЗ ОГО идеальный порядок был нарушен в оплате воды. Теперь оплата воды ММПКХ идет через посредника УК ДЭЗ. Подробнее
Добрый день, пишут вам жители п. Новогорный. Не знаем, к кому обратиться с очень "больным вопросом". На территории больницы, которая находится в районе жилых домов, есть тротуарная дорожка (или аллея), по которой жители поселка переходят на другую улицу. Вход а эту аллею ранее осуществлялся через металлическую арку (забор с калиткой). Подробнее
Совсем скоро начнутся зимние праздники, а с ними и выходные и отпуск. Многие люди не знают, как лучше отдохнуть в это свободное время – оздоровиться или развлекаться, но, если вы выберете местом отдыха Карпаты, вы сможете объединить, казалось бы, несовместимые вещи. Подробнее