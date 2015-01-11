За серию вымогательств в Челябинске задержаны двое мужчин 28 и 24 лет. Горожане более полутора лет под видом коллекторского агентства занимались преступной деятельностью. Злоумышленники сняли офис и распределили роли каждого «сотрудника». Подробнее
Российская актриса театра и кино Ольга Будина встретилась с озерскими зрителями в кинотеатре «Октябрь» за несколько дней до Нового года и поделилась с ними мыслями не только о своей профессии, но о вечных ценностях. Подробнее
Заключительный матч уходящего 2016 года ХК «Гранит» провел в Чемпионате Челябинской области с командой «Метеор-Сигнал» (Челябинск). Как оказалось, для того, чтобы завершить игру в свою пользу «Граниту», достаточно было сыграть в свою силу всего один период. Именно в первом периоде была решена судьба матча. Подробнее
Баран дает еще кое-что, что необходимо употребить сразу же, иначе потом уже будет не то. Потроха – легкие, печень, сердце, почки, селезенку, бараньи яйца – тут же складывают в таз. Отхватывают кусок курдюка и готовят знатный перекус, который называется джиз-быз. Название говорящее: такие звуки, если внимательно прислушаться, издают журчащие-шкворчащие в масле кусочки потрохов. Подробнее
2 сентября на коллегии Государственного комитета по делам архивов Челябинской области рассматривались вопросы реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Об упорядочении и использовании архивных документов Южноуральского управления строительства, относящихся к теме «Спецпереселенцы-трудармейцы на строительстве х/к «Маяк» и Озёрска», своим коллегам рассказали архивисты Озерского городского архива. Подробнее
С годами сложился идеальный порядок взаимоотношений поставщиков и потребителей воды, электроэнергии, газа и услуг УК - напрямую. Но с августа 2016 года, с появлением Расчетного центра ДЭЗ ОГО идеальный порядок был нарушен в оплате воды. Теперь оплата воды ММПКХ идет через посредника УК ДЭЗ. Подробнее
Совсем скоро начнутся зимние праздники, а с ними и выходные и отпуск. Многие люди не знают, как лучше отдохнуть в это свободное время – оздоровиться или развлекаться, но, если вы выберете местом отдыха Карпаты, вы сможете объединить, казалось бы, несовместимые вещи. Подробнее