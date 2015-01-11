16 января и.о. начальника Управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова рассказала журналистам об областном рейтинге стационарных учреждений соцобслуживания населения, о последствиях с инфекционным заболеванием в доме-интернате для престарелых и инвалидов, о планах Управления соцзащиты населения на 2017 год. Видео. Подробнее
С 18 января 2017 года в шахматном клубе начинается Командное первенство Озерского ГО по шахматам. К соревнованию допускаются команды из 4-х человек – три мужчины, одна женщина (запасные не ограничены). Подробнее
С 12 января по 22 февраля 2017 года на объектах ФГУП «ПО «Маяк» будут вновь трудиться бойцы студенческих строительных отрядов. На этот раз в Озерске соберутся 12 отрядов из четырех регионов нашей страны – в общей сложности почти 170 человек. Все они досрочно успешно сдали учебную сессию и готовы приступить к работам на предприятии. Подробнее
Сегодня я решил приготовить истинно бухарское блюдо каиш. Оно вроде бы похоже на шилпилдок, о котором шла речь раньше, но очень легко убедиться, что некоторые нюансы превращают его в совершенно иное кушанье со своим вкусом. Плюс ко всему оно вегетарианское. Подробнее
2 сентября на коллегии Государственного комитета по делам архивов Челябинской области рассматривались вопросы реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Об упорядочении и использовании архивных документов Южноуральского управления строительства, относящихся к теме «Спецпереселенцы-трудармейцы на строительстве х/к «Маяк» и Озёрска», своим коллегам рассказали архивисты Озерского городского архива. Подробнее
С годами сложился идеальный порядок взаимоотношений поставщиков и потребителей воды, электроэнергии, газа и услуг УК - напрямую. Но с августа 2016 года, с появлением Расчетного центра ДЭЗ ОГО идеальный порядок был нарушен в оплате воды. Теперь оплата воды ММПКХ идет через посредника УК ДЭЗ. Подробнее
Совсем скоро начнутся зимние праздники, а с ними и выходные и отпуск. Многие люди не знают, как лучше отдохнуть в это свободное время – оздоровиться или развлекаться, но, если вы выберете местом отдыха Карпаты, вы сможете объединить, казалось бы, несовместимые вещи. Подробнее