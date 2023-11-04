Необычное для ноября тепло «разбудило» вербу в нацпарке «Таганай» (Челябинская область), она решила распуститься второй раз.

В национальном парке это неприхотливое дерево можно встретить повсеместно.

«Кстати, ему не нужны яркие цветы, потому что невесомую пыльцу переносит ветер. А для насекомых-опылителей верба – настоящее спасение и "точка питания", куда они наведываются, пока начинают цвести другие растения. Сейчас, на пороге зимы, ждать пчел и шмелей точно не стоит. Морозы близко», – комментируют в пресс-службе НП «Таганай».

Ранее сообщалось, согласно прогнозу Гидрометцентра России, средняя температура наступившего ноября ожидается на один градус выше нормы, ожидаемое количество осадков близко к средним многолетним значениям.

Фото: Национальный парк Таганай

https://dostup1.ru/society/Neobychnoe-dlya-noyabrya-teplo-razbudilo-verbu-v-natsparke-Taganay_169955.html