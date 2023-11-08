Городской музей представляет фотовыставку «История Озерска в старых фотографиях».

В пятницу, 10 ноября, в 12:00 в Озерском городском музее открывается фотовыставка «История Озерска в фотографиях», посвященная Дню основания города, которое отмечается 9 ноября.

Старые фотографии особенно притягательны, в этих черно-белых снимках чувствуется особая, непередаваемая атмосфера далекого прошлого. Для старшего поколения эти снимки – воспоминания детства и юности, для молодежи старые фотографии – это возможность увидеть то, каким был наш город 50 – 70 лет назад, как он строился и развивался.

Многие из нас сохраняют памятные мгновения нашей жизни, родные лица на фотографиях, но мы редко задумываемся о фоне, на котором проходит наша жизнь и о местах, с которыми нас связывают теплые воспоминания. Мир, который нас окружает, кажется вполне обыденным, и только теряя его, мы чувствуем, что упустили что-то важное…

Сейчас, в эру цифровых технологий, фотография стала вполне простым и заурядным делом, смартфоны забиты тысячами фотографий по самым различным поводам. Но ещё каких-то 20-30 лет назад съемка на пленочный фотоаппарат был уделом немногих людей, знающих премудрости искусства фотографии, а процесс создания фотографий занимал много времени и выбор «что и как снимать» был особенно актуальным. Поэтому, чем дальше мы уходим вглубь нашей истории, тем меньше фотографий прошлого остается от тех далеких лет. И поэтому нельзя не упомянуть тех, кто оставил для потомков свидетельства нашей озерской истории, чьи фотоснимки стали основой нашей музейной выставки: Михаил Бондаренко, Владимир Иванович Женин, Иван Александрович Забой, Геннадий Алексеевич Золотарев, Владимир Сергеевич Иванов, Владимир Григорьевич Сергеев, Иван Степанович Тюфяков, а также фотографии из архивов Озерского городского музея, Светланы Николаевны Гуриной, Аскольда Аркадьевича Лаврюкова, Вадима Юрьевича Ляпунова. К сожалению, не у всех фотографий удалось установить авторство, но надеемся в дальнейшем устранить эту историческую несправедливость.

На выставке «История Озерска в фотографиях» представлены свыше 70 фотографий прошлого Озерска, его улицы и дома, Парк культуры и отдыха и озеро Иртяш, обычная жизнь города и праздничные мероприятия, собиравшие тысячи людей на демонстрации и гуляния. В этих фотографиях лица людей, строивших наш «город-сад», светлые, добрые, с верой в счастливое будущее.

Выставка будет экспонироваться в Озерском городском музее, расположенном по адресу: проспект Победы, д. 2 с 10 ноября по 9 декабря 2023 года.

Музей открыт: понедельник – четверг с 10:00 до 19:00, в пятницу с 10:00 до 18:00, субботу с 10:00 до 16:00 часов.

Все справки по телефону музея: 2-80-90

Информация Озерского городского музея.