Их будет много: Астрофизики обновили прогноз магнитных бурь в ноябре 2023 года.

Астрофизики обновили прогноз магнитных бурь в ноябре 2023 года.
«Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, 9 ноября ожидаются отдельные периоды возмущений магнитного поля Земли», – говорится в комментарии.
Ближайшие магнитные бури «запланированы» на 22, 24 и 25 ноября.
Напомним, исключительно сильная магнитная буря, одна из наиболее мощных за последние несколько лет, зафиксирована 5 ноября. Событие вызвано плазменным облаком, выброшенным с Солнца в сторону Земли 3 ноября.
https://dostup1.ru/society/Ih-budet-mnogo-Astrofiziki-obnovili-prognoz-magnitnyh-bur-v-noyabre-2023-goda_170032.html