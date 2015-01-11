Под Кыштымом иномарка сбила косулю, внезапно выскочившую на дорогу.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие зафиксировано днем 9 ноября.

«Водитель Volkswagen Polo двигался по дороге Миасс – Кыштым в сторону Карабаша. На 61-м километре на дорогу перед автомобилем внезапно выбежала косуля. Избежать наезда на животное не удалось, оно погибло», – прокомментировали в ОГИБДД по Кыштыму.

Там уточнили, что 43-летний водитель, житель Карабаша, не пострадал. Машина получила технические повреждения.

https://dostup1.ru/accident/Pod-Kyshtymom-inomarka-sbila-kosulyu-vnezapno-vyskochivshuyu-na-dorogu_170131.html