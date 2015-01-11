В Озерске росгвардейцы вернули хозяину сбежавшего пса-«военного пенсионера».

В Озерске росгвардейцы помогли потерявшемуся псу вернуться к хозяину.

К представителям ведомства обратились сотрудники озерского фонда помощи животным «Преданное сердце», с просьбой помочь разыскать хозяина собаки породы малинуа. Пес неделю назад был доставлен в приют для животных с городских улиц.

Выяснилось, что пес по кличке Джой – «заслуженный военный пенсионер», который после многолетнего выполнения задач в одном из подразделений ведомства, был пристроен и проживал у сторожа в коллективном саду, а недавно выбежал с вверенной ему территории и потерялся.

https://dostup1.ru/society/V-Ozerske-rosgvardeytsy-vernuli-hozyainu-sbezhavshego-psa-voennogo-pensionera_170332.html