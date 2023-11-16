Озерчанин лишился трактора и бензопилы за вырубку деревьев на 90 тыс. руб.

Полицейские Озерска задержали мужчину, устроившего незаконную вырубку деревьев.

Инцидент произошел под Озерском в районе деревни Селезни. Сотрудники полиции установили подозреваемого – им оказался 58-летний местный житель, который спилил свежие березы объемом 3,49 кубометра, тем самым причинив государству материальный ущерб на общую сумму 90 тыс. рублей.

В ходе процессуальных мероприятий у него изъяли бензопилу, которой производилась незаконная рубка, семь березовых бревен и трактор. Возбуждено уголовное дело.

https://dostup1.ru/society/Ozerchanin-lishilsya-traktora-i-benzopily-za-vyrubku-derevev-na-90-tys_170424.html