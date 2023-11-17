Специалисты предупредили о магнитной буре уровня G1 20 ноября.

Астрофизики предупредили о магнитной буре 20 ноября.

Как следует из графика, обновляемого в режиме реального времени, буря уровня G1 ожидается в первой половине понедельника, возмущения магнитного поля достигнут пяти баллов из девяти возможных.

«19-20 ноября. Вспышечная активность Солнца ожидается умеренной, геомагнитное поле 19 ноября спокойным с отдельными периодами неустойчивости, 20 ноября – неустойчивым, радиационная обстановка невозмущенной. Ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи в течение суток», – говорится в информации Института прикладной геофизики.

Ранее специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщали, что магнитные бури «запланированы» на 22, 24 и 25 ноября.

Напомним, исключительно сильная магнитная буря, одна из наиболее мощных за последние несколько лет, зафиксирована 5 ноября. Событие вызвано плазменным облаком, выброшенным с Солнца в сторону Земли 3 ноября.

https://dostup1.ru/society/Spetsialisty-predupredili-o-magnitnoy-bure-urovnya-G1-20-noyabrya_170457.html