Подрядчика обязали устранить нарушения

Администрация Озерского городского округа информирует о том, что 6 октября 2017 года был установлен факт проведения ремонтных работ ненадлежащего качества в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». По сообщениям от жителей, во дворах по ул. Советская, 31 и ул. Уральская 11, 13, при ремонте внутридворовых проездов был уложен некачественный асфальт. Проверка администрации эту информацию подтвердила.

Как сообщил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев, договор на проведение работ был заключен между управляющей компанией ООО «Жилищно-коммунальная сфера» и подрядчиком ООО «СМК Урал». Подрядчик с предъявленными претензиями согласился, в ближайшее время ремонт будет переделан.

О результатах работ будет сообщено дополнительно.