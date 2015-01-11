Чемпионат по настольному теннису памяти Лидии Зозули состоялся в Озерске в третий раз.

Соревнования стали доброй традицией Озерских параспортсменов, к которым присоединились Снежинск, Сатка, Куса и Еманжелинск.

40 человек в трех категориях разыграли пять комплектов медалей. В категории «Колясочники» в женском зачете первое место завоевала Светлана Еснине (Сатка), второе Ольга Лебедева (Озерск), третье Светлана Тюрдъе (Озерск).

В категории «ДЦП» победила озерчанка Елена Васина, «серебро» - у Риммы Волеговой из Сатки, «бронза» досталась челябинке Ирине Голанцевой.

В мужском зачете первое место взял озерчанин Спартак Гайсин, второе место досталось кусинцу Владимиру Мандекейму, третье -снежинцу Михаилу Ракину.

В категории «Незначительные поражения» спортсменка из Еманжелинска Наталия Турковская заняла первое место среди женщин, второе взяла Татьяна Позова из Сатки, третье - озерчанка Наталья Алферова. У мужчин первым был Петр Албатов (Сатка), вторым - Сергей Плотников (Куса), третьим - Михаил Ионов (Озерск)

По итогам напряженной борьбы спортсмены из Сатки заняли первое общекомандное место. Озерчане представили две команды. «Озерск 1» заняла второе место, а команда «Озерск 2» - третье.

Организаторы – федерация инвалидного спорта «Союз» МБУ «Арена» и Управление по физической культуре и спорту администрации - благодарят Горбунова Александра Сергеевича, директора торгового дома «Зеленый дом» за предоставление медалей и кубков победителям и призерам соревнований.

Антон Шалимов