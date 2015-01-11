График работы РЭО ГИБДД

РЭО ГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск Челябинской области информирует население о работе в период проведения новогодних праздников 2018 года.
Прием граждан будет осуществляться в следующем режиме:
4 января 2018 года – рабочий день с 12:30 до 20:30
5 января 2018 года – рабочий день с 08:30 до 17:00
6 января 2018 года – рабочий день с 08:30 до 17:00
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск
Ключевые теги: РЭО ГИБДД.
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