Жители определят объекты для благоустройства голосованием

В правительстве Челябинской области состоялось совещание по реализации программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», на котором 19 муниципальным образованиям региона с численностью населения более 20 тысяч человек было предложено ещё раз вернуться к обсуждению вариантов благоустройства общественных территорий.

– Несмотря на то, что с 22 ноября по 22 декабря 2017 года в Озерском городском округе был проведён опрос общественного мнения по включению тех или иных общественных территорий в программу по благоустройству на 2018 год, в настоящее время муниципальным образованиям дана возможность ещё раз вернуться к этой теме и обсудить предложения жителей, – прокомментировал рекомендации министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области первый заместитель главы округа Иван Сбитнев. – Дополнительное обсуждение с общественностью позволит сделать процедуру выбора более демократичной, более качественно подойти к определению площадок, и в последующие пять лет выполнить работы по их благоустройству.

Иван Сбитнев отметил, что ранее в ходе обсуждения были предложены и включены в программу «Формирование комфортной городской среды» несколько общественных территорий, причём не только в Озерске, но также и в посёлке Метлино. Первый заместитель главы округа обратил внимание на то, что от посёлка Новогорный предложений по благоустройству общественных территорий не поступило, и сейчас есть возможность доработать комплекс мероприятий, в том числе и в этом направлении. После того, как все предложения будут собраны, состоится итоговое рейтинговое голосование. Иван Сбитнев подчеркнул, что вопросы благоустройства общественных территорий в Озерском городском округе курирует управление капитального строительства и благоустройства администрации, которому предстоит проработать вопросы, связанные с этой темой. Кроме того, предполагается, что обсуждение площадок для благоустройства будет проходить при активном участии общественности и широко освещаться в средствах массовой информации.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/34464/