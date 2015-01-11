На нужды инвалидов Челябинской области выделено 720 миллионов рублей

В Челябинской области нет проблем с финансированием для обеспечения инвалидов различными техническим средствами реабилитации. На приобретение всего необходимого уже выделено более 720 миллионов рублей, в процессе работы сумма может быть увеличена.

До конца года объем финансирования этой важной статьи расходов будет корректироваться. Уже закуплены необходимые технические средства для реабилитации, такие как трости, костыли, противопролежневые матрацы, слуховые аппараты, ортопедическая обувь и многое другое.

«Обеспечение граждан с ограниченными возможностями осуществляет Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ. Финансирование расходов производится за счет средств Федерального бюджета», - подчеркнули в ведомстве.

Для того, чтобы получить все необходимое из перечня средств для реабилитации, гражданам необходимо обратиться в территориальный орган Фонда по месту жительства или ближайший МФЦ. Заявление можно подать как личным посещением, так и с помощью сети Интернет. В настоящее время это можно сделать через портал госуслуг.

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