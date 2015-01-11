Наказаны за незаконно полученные с УАТ премии

Антимонопольщики вынесли компании «Ингосстрах» предупреждение

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области отреагировало на заявление Страхового акционерного общества «ВСК» о недобросовестных конкурентных действиях Страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах», выразившихся в необоснованном получении преимуществ при участии в аукционе, проведенном МУП «Управление автомобильного транспорта» Озёрского городского округа.

Страховые компании на электронных торгах боролись за право оказания озёрскому УАТ услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). «Ингосстрах» снизил цену почти вдвое, проигнорировав при этом Указание Центрального Банка Российской Федерации «О предельных размерах ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов». По мнению представителей ВСК, поддержанному УФАС, своими действиями «Ингосстрах» нарушил не только предписанные государством тарифы, но и Федеральный закон «О защите конкуренции», получив необоснованные преимущества перед другими, более добросовестными участниками аукциона.

Согласно аукционной документации, УАТ необходимо было заключить договоры на оказание услуг ОСАГО по 54 транспортным средствам. До поступления жалобы в УФАС «Ингосстрах» успел «обработать» 21 автомобиль и даже получил за них страховую премию в размере 48 710 рублей.

Управление Федеральной антимонопольной службы вынесло в адрес СПАО «Ингосстрах» предупреждение о нарушении антимонопольного законодательства. Доход, незаконно полученный недобросовестными страховщиками от МУП «УАТ», должен быть перечислен в федеральный бюджет.

Озёрск.ру