Озерская народная дружина заняла четвертое место в областном конкурсе

С 2014 года на территории Озерского городского округа действует народная дружина «Озерская», а в октябре 2016 года общим собранием граждан была создана еще одна дружина под названием «Озерские автомобилисты» в составе 35 человек.

В региональном Главке были подведены результаты конкурса народных дружин и общественных объединений Челябинской области по итогам работы за 2018 год. В конкурсе приняли участие по одной народной дружине или общественному объединению правоохранительной направленности от каждого территориального муниципального образования Челябинской области, всего 40 объединений. В целях создания оптимальных условий и объективности рейтинга для подведения итогов народные дружины были разбиты на группы.

В своей группе, в которую вошли общественные объединения из таких городов, как Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Златоуст, Миасс и дружина, созданная при областном Управлении ГИБДД, Озерск представляла народная дружина «Озерские автомобилисты».

Народная дружина «Озерские автомобилисты» по итогам конкурса заняла 4 место, уступив дружинникам из Миасса, Магнитогорска и Челябинска. В 2018 году озерские дружинники приняли участие в охране общественного порядка и в совместных патрулях 71 раз, при их участии выявлено 161 административное правонарушение и 2 преступления.

Народные дружинники привлекаются для участия в охране общественного порядка в составе совместных патрулей на маршрутах патрулирования, принимают участие в проводимых оперативно-профилактических мероприятиях, а так же при проведении массовых мероприятий.

Желающие вступить в народные дружины «Озерская» или «Озерские автомобилисты» могут обратиться в подразделение по охране общественного порядка Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по адресу: Привокзальный переулок 7а, кабинет 207.