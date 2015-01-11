ЖКХ без права на отсрочку – самые важные изменения с 1 марта 2019 года

Одно из важнейших нововведений: стандарты на оказание скорой коммунальной помощи. Для соблюдения регламента в каждой «управляйке» придется завести по секундомеру и не по одному. Также в России исчезает юридическое понятие дачи, а каждая пачка сигарет должна подвергнуться обязательной маркировке. Что еще меняется в стране и Челябинске в марте?

ДАЧНАЯ «УПРОЩЕНКА» ОТМЕНЯЕТСЯ

С 1 марта в России перестает действовать упрощенный порядок строительства дач. Отныне владельцы участков обязаны получать разрешение на строительство, а затем – на ввод объекта в эксплуатацию. Все это касается только жилых домов. Для бань, беседок и сараев разрешений и уведомлений не требуется. Новые правила вводят для борьбы с самостроем, а также для легализации построек на дачных и садовых участках, в том числе ради их учета и сбора налогов.

Тем, у кого строительство на даче начато, но права собственности на дом до 1 марта не были зарегистрированы, также придется подавать уведомление (как если бы строительство еще не начиналось).

Те же правила еще с августа начали действовать для домов на участках под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство.

СТАНДАРТ НА КОММУНАЛКУ…

С 1 марта вступают в силу новые стандарты работы аварийно-диспетчерской службы в ЖКХ. Затягивать реагирование на обращения граждан «управляйки» больше не смогут: их работа, включая сроки устранения неполадок, расписана буквально по минутам.

Так, ответить на ваш звонок в АДС обязаны в течение 5 минут. Не ответили – должны перезвонить в течение 10-ти (как вариант: вы оставляете голосовое сообщение, реакция на которое также должна последовать в течение максимум 600 секунд); локализация аварийных повреждений внутридомовых систем (ГВС, канализация, отопление, электроснабжение) – не более 30 минут с момента регистрации заявки; ликвидация засоров внутридомовой канализации – максимум 2 часа на реагирование (при условии подачи заявки в дневное время); устранение аварий внутридомовых систем – не более 3 суток с даты аварии.

За нарушение новых требований управляющие компании и ТСЖ будут привлечены к административной ответственности.

…И ГОСТ НА ОБЩАГУ

С 1 марта вступает в силу ГОСТ для услуг, предоставляемых в студенческих общежитиях. Так, допускается проживание в одной жилой комнате не более четырех человек, при этом на одного должно приходиться не менее 6 кв. м, высота потолков должна быть не менее 2,5 м. Общежития должны быть обеспечены санузлами из расчета не менее одной туалетной кабины, одного умывальника и одной душевой кабины на десять проживающих, цитирует ТАСС документ. Также ГОСТ предусматривает обеспечение проживающих утюгами, гладильными досками и фенами и рекомендует проводить уборку санузлов и душевых не реже раза в день, менять постельное белье не реже раза в неделю.

МАРКИРОВКА НА СИГАРЕТЫ…

С 1 марта в России вступает в силу закон об обязательной маркировке табачных изделий. Цель – учет производства, перевозки через таможенную границу Евразийского экономического союза или через границу России, как следствие, повышение прозрачности рынка и снижение доли контрафакта.

При этом эксперты не ждут существенного подорожания данной продукции – на этот показатель сильнее влияет акцизная ставка, которая в январе 2019 года выросла на 10%.

…И КОЕ-ЧТО ЕЩЕ

С 1 марта Минпромторг начинает эксперимент по маркировке фотокамер, духов, туалетной воды, ряда предметов одежды и покрышек. Товары получат уникальный код, защищенный от копирования, который занесут в единую базу данных.

Предполагается, что маркировка поможет следить за движением товаров и защитить покупателей от подделок. Проверить товар на подлинность потребители смогут при помощи приложения на смартфоне.

Обязательной маркировка обуви станет с 1 июля, шин, фотокамер, парфюмерии – с 1 декабря 2019 года.

НОВЫЕ ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ФЕРМЕРОВ

С 1 марта убытки сельхозпроизводителей в России будут страховать по-новому. Ранее выплата полагалась только в том случае, если аграрий потерял 20% и более урожая по сравнению со статистикой за последние пять лет. Теперь это будет обязательная безусловная франшиза в размере от 10% до 50%, уточняет ТАСС.

Закон уточняет перечень явлений, в результате ущерба от которых полагается выплата. В частности, включает в страховое покрытие убытки от вынужденного убоя скота. Сейчас при обнаружении очага заразных болезней – например, африканской чумы свиней – обязаны уничтожить все поголовье, в том числе здоровых животных. При этом страховщики отказывали в выплате за тех животных, которые не были заражены, так как это не было предусмотрено законом.+

ТРАНСПОРТ В РОССИИ…

С 1 марта вступает в силу закон о возврате лицензирования автобусных перевозок. На получение документа дается четыре месяца. Мера не коснется перевозок, выполняемых автобусами пожарной охраны, скорой помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, и силовиков, а также в отношении перевозок, выполняемых автобусами без использования автомобильных дорог общего пользования.

https://dostup1.ru/society/ZhKH-bez-prava-na-otsrochku--samye-vazhnye-izmeneniya-s-1-marta-2019-goda_114131.html