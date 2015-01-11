Южноуральцы застряли в аэропорту Кольцово из-за задержки рейсов в Индию и Вьетнам

Южноуральские туристы не смогли вовремя отправиться на отдых в Индию и Вьетнам из Екатеринбурга.

Рейс авиакомпании Azur Air на Гоа должен был вылететь накануне в 19:50. Однако был задержан на несколько часов из-за событий в Пакистане. По этой же причине из Кольцово вовремя не смогли отправиться туристы во Вьетнам. Их рейс был задержан более, чем на 4 часа.

Через воздушное пространство Пакистана курсирует большинство рейсов в страны Юго-Восточной Азии. На сайте авиакомпании сообщалось, что всего были задержаны 7 рейсов из России в Индию, южный Китай, Вьетнам и Тайланд.

Ранее, 27 февраля, также были отменены рейсы из Кольцово тайского перевозчика Thai Airways. В Ростуризме рекомендуют тем, кто отправляется на отдых, перед вылетом уточнять информацию о времени вылета рейсов у туроператов и авиакомпаний.

https://www.cheltv.ru/chelyabintsy-zastryali-v-aeroportu-koltsovo-iz-za-zaderzhki-rejsov-na-goa-i-vo-vetnam/