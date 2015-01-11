Сантехник придет в бахилах. Требования к аварийным службам ужесточили

С 1 марта аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний и ТСЖ должны работать по новым правилам, то есть гораздо оперативнее. За волокиту коммунальные компании могут лишиться лицензии.

Во-первых, изменилось время дозвона в аварийно-диспетчерскую службу. На звонок жильца дежурный диспетчер должен ответить в течение 5 минут. Если дозвониться до специалиста не удалось, он обязан сам перезвонить. На это дается 10 минут. У диспетчеров теперь должны быть автоответчики, чтобы жильцы могли оставить сообщение о своей проблеме.

Кроме того, управляющие компании за 10 минут обязаны рассматривать электронные письма жильцов. Регистрировать заявку теперь положено только с использованием записи разговоров. А тех, кто сделал заявку, должны в течение 30 минут проинформировать, когда будет устранена поломка.

Минимум времени дается и на ликвидацию аварий в системах водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения – не более 30 минут со времени регистрации заявки.

Засор в мусоропроводе коммунальщики отныне должны ликвидировать за 2 часа. Однако, если заявки принимаются круглосуточно, то сотрудники УК могут не заниматься чисткой мусоропровода с 23 часов до 8 утра.

Ликвидировать засор внутридомовой системы водоотведения теперь специалисты также должны за 2 часа. При этом мелкие неисправности и повреждения устраняются круглосуточно, а сроки ремонта согласовываются с хозяевами квартир.

В новых правилах прописан и механизм взаимодействия сотрудников аварийно-диспетчерских служб с собственниками. О визите, например, сантехника, жильца оповестят заранее, а также назовут, кто именно придет. Специалисты должны иметь удостоверение и бейдж, а в дом они обязаны зайти в бахилах.

https://www.cheltv.ru/santehnik-pridet-v-bahilah-trebovaniya-k-avarijnym-sluzhbam-uzhestochili/