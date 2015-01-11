Семеро южноуральцев выступят на Всемирной Универсиаде

Честь национальной сборной на Универсиаде, которая стартует в Красноярске, будут защищать, в том числе, семь южноуральских спортсменов – двое из них входили в олимпийскую сборную страны.

Так, Челябинскую область на Универсиаде представят Илья Баскаков, Яна Доновская и Полина Смоленцева (сноуборд), Елизавета Сафонова и Игорь Омелин (фристайл), Александр Тридчиков (хоккей) и Екатерина Ефременкова (шорт-трек). Двое последних спортсменов принимали участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Екатерина Ефременкова также становилась чемпионкой Европы и бронзовым призером чемпионата мира.+

Торжественное открытие XXIX Всемирной зимней Универсиады пройдет в субботу, 2 марта. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Всего в российскую команду вошли 296 спортсменов.

Универсиада проходит раз в два года. К участию в соревнованиях допускают студентов от 17 до 25 лет и выпускников, получивших академическую степень или диплом в год, предшествующий соревнованиям.

https://dostup1.ru/society/Semero-yuzhnouraltsev-vystupyat-na-Vsemirnoy-Universiade_114164.html