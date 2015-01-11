Новости инваспорта

Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата продолжают активно участвовать в городских и областных соревнованиях.

На Чемпионате Челябинской области по лыжным гонкам, прошедшем 21 февраля в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина озерчане показали достойные результаты.Первое место среди мужчин взял Михаил Ионов, вторые места Елена Васина и Людмила Жемчужная.

Борьбу за медали вели 50 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, из них: 22 – с поражением опорно-двигательного аппарата, 17 – с нарушением зрения, 11– с нарушением слуха из городов области: Верхнего Уфалея, Златоуста, Копейска, Снежинска, Озёрска, Троицка, Южноуральска, Челябинска, Аргаяшского, Катав-Ивановского, Красноармейского, Саткинского муниципальных районов.

Первенство Озерского городского округа по русским шашкам среди людей с ограниченными возможностями здоровья прошло 26 февраля в СК «Стимул» (ранее «Парус»). Первые места взяли Александр Баютов и Татьяна Вишнякова, вторые Сергей Усманов и Тамара Лисицына, третье в женском зачете было у Альбины Борисовой.

Пока спортсмены с ПОДА соревновались в русских шашках в рамках проведения городских соревнований, слабовидящие спортсмены успешно выступили в Чемпионате Челябинской области по быстрым шашкам.

В спортивную школу олимпийского резерва по шахматам и шашкам города Челябинска съехались 58 спортсменов, из них: 31 – с поражением опорно-двигательного аппарата, 18 – с нарушением зрения, 9 – с нарушением слуха из 11 территорий Челябинской области: Верхнего Уфалея, Златоуста, Копейска, Кыштыма, Озёрска, Троицка, Южноуральска, Челябинска; Ашинского, Коркинского, Уйского муниципальных районов.

Соревнования прошли в 7 туров. В женском зачете озерчанка Ирина Кротова заняла третье место.