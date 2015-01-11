Подведены итоги конкурса «Педагог года — 2019»

Во Дворце творчества детей и молодёжи состоялось торжественное подведение итогов ежегодного конкурса педагогического мастерства. В этом году на сцену поднялись семнадцать конкурсантов, лучшие педагоги Озерского городского округа.

Как справедливо отметили организаторы мероприятия, независимо от номинаций, всех конкурсантов объединяет творческий подход к своему делу, неиссякаемая энергия, сила воли в достижении поставленных целей и безмерная любовь к профессии.

В этом году муниципальный этап конкурса «Педагог года» проводился по трём номинациям – «Педагогический дебют в дошкольном образовании», «Воспитать человека» и «Учитель года».

В начале вечера с приветственным словом к финалистам и зрителям обратился заместитель главы округа Олег Ланге. Он отметил, что торжественная церемония чествования победителей конкурса «Педагог года» проходит в девятнадцатый раз:

– В следующем году конкурс пройдёт в 20-й раз, а значит, торжественная церемония награждения победителей будет юбилейной. Хочу отметить, что каждый год церемония проходит по-особенному, каждый новый конкурс – это событие. 2019 год в России был объявлен Годом театра и в этом году учителя вышли на сцену в масках. Для педагогов это необычное появление, поскольку они приходят к детям с открытым сердцем. И это правильно, потому что детям необходимо видеть ваши искренние глаза, замечательные добрые лица и добрые сердца. Я поздравляю всех финалистов с победой. Желаю мужества, долгих лет работы на благо детей, с праздником!

По традиции первыми участников конкурса поздравили директора образовательных учреждений, руководители поднялись на сцену для вручения «директорских» букетов.

Следует отметить, что конкурсные испытания начались в конце января. На протяжении месяца педагоги школьного и дошкольного образования принимали участие в серьёзном профессиональном состязании, демонстрировали своё мастерство, творческие способности и новые идеи в ходе мастер-классов и открытых уроков.

1 марта на торжественном вечере аплодисменты и поздравления по праву звучали в адрес финалистов:

Номинация «Педагогический дебют в дошкольном образовании»:

Ксения Сергеевна Гусарова, детский сад № 43;

Анастасия Игоревна Иванова, детский сад №55;

Алия Ахмедовна Калинина, детский сад «Родничок»;

Анна Александровна Кемпинская, детский сад №51;

Алёна Александровна Майорова, детский сад № 15;

Евгения Олеговна Наумова, детский сад № 54;

Анжела Амуровна Садыкова, детский сад № 8;

Анна Владимировна Солопенко, детский сад № 58;

Номинация «Воспитать человека»:

Екатерина Александровна Гогина, школа №30;

Олеся Валентиновна Волоковых, ДТДиМ;

Ирина Борисовна Короткая, школа №29;

Марина Николаевна Самсонова, школа №34;

Нина Юрьевна Слатина, школа № 24;

Номинация «Учитель года»:

Екатерина Валерьевна Витомскова, лицей№ 23;

Наталья Александровна Кагирова, школа №35;

Светлана Николаевна Лемберг, школа № 33;

Евгения Олеговна Сибирикина, школа №25.

В ходе торжественного вечера участников конкурса также поздравили председатель городского комитета профсоюзов Людмила Барышникова, начальник управления образования администрации Любовь Горбунова, начальник отдела кадров ФГУП «ПО «Маяк» Алексей Рожков, социальные партнёры управления образования.

В итоге победителем в номинации «Педагогический дебют в дошкольном образовании» стала воспитатель детского сада №51 Анна Кемпинская. В номинации «Воспитать человека» – учитель начальных классов школы №24 Нина Слатина. 1 место и титул «Педагог года» в номинации «Учитель года» завоевала учитель английского языка школы №33 Светлана Лемберг.

Победители и призёры были награждены дипломами, сертификатами на денежное поощрение и многочисленными подарками от социальных партнёров и спонсоров мероприятия.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38572/