Россельхознадзор: Торговым сетям запрещено выбрасывать «просрочку» на помойку

Южноуральский Россельхознадзор прокомментировал инцидент с пенсионерами, которые ищут просроченную еду в мусорных баках, – руководителей торговых сетей просят усилить контроль за утилизацией пищевых продуктов.
В надзорном ведомстве напомнили, что выбрасывать в мусор просроченные продукты запрещено Техническим регламентом Таможенного союза, принятым еще в 2011 году.
«Некачественная пищевая продукция или пищевая продукция с истекшим сроком годности до утилизации должна направляться на хранение, исключающее возможность несанкционированного доступа к ней, и подлежит учету», – говорится в сообщении.
Здесь также отметили, что вынос просроченных продуктов в места общей доступности наказывается штрафами до 700 тыс. рублей.
Напомним, активисты проекта «Народный контроль» анонсировали массовую проверку торговых сетей города: они будут осмотривать контейнерные площадки, оценивать их состояние, ограждение и процесс утилизации.
https://dostup1.ru/society/Rosselhoznadzor-torgovym-setyam-zaprescheno-vybrasyvat-prosrochku-na-pomoyku_114236.html
Ключевые теги: торговые сети, отходы, пенсионеры.
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