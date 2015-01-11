Россельхознадзор: Торговым сетям запрещено выбрасывать «просрочку» на помойку

Южноуральский Россельхознадзор прокомментировал инцидент с пенсионерами, которые ищут просроченную еду в мусорных баках, – руководителей торговых сетей просят усилить контроль за утилизацией пищевых продуктов.

В надзорном ведомстве напомнили, что выбрасывать в мусор просроченные продукты запрещено Техническим регламентом Таможенного союза, принятым еще в 2011 году.

«Некачественная пищевая продукция или пищевая продукция с истекшим сроком годности до утилизации должна направляться на хранение, исключающее возможность несанкционированного доступа к ней, и подлежит учету», – говорится в сообщении.

Здесь также отметили, что вынос просроченных продуктов в места общей доступности наказывается штрафами до 700 тыс. рублей.

Напомним, активисты проекта «Народный контроль» анонсировали массовую проверку торговых сетей города: они будут осмотривать контейнерные площадки, оценивать их состояние, ограждение и процесс утилизации.

https://dostup1.ru/society/Rosselhoznadzor-torgovym-setyam-zaprescheno-vybrasyvat-prosrochku-na-pomoyku_114236.html