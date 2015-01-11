Россиян лишили еще одного популярного лекарства

Россиян лишили еще одного популярного противовоспалительного лекарства – «Эриспируса» – в этом препарате также нашли вещество фенспирид, которое может вызывать нарушения сердечного ритма.

В документе говорится, что производитель объявил о добровольном отзыве «Эриспируса» с рынка из-за выявления удлинения интервалов QT на электрокардиограмме у пациентов, принимавших «Эреспал». В частности, изымаются таблетки и сироп. У лекарства также отзывают регистрационные удостоверения.

При этом отмечается, что у «Эриспируса» нежелательного воздействия на здоровье пациентов не зафиксировано. Ведомство решило изъять препарат в качестве предупреждающей меры.

Напомним, в феврале из аптек массово изымали лекарство от бронхита «Эпистат» и препарат от кашля «Эреспал», содержащие фенспирид.

https://dostup1.ru/medicine/Rossiyan-lishili-esche-odnogo-populyarnogo-lekarstva_114253.html