Праздничная «Егоза»: график работы и мероприятия в праздничные дни

Внимание! Вас ждет много праздников, сюрпризов и позитива...

Поэтому дочитайте до конца. А также, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

5, 6 и 7 марта - ВЕЧЕРНЕЕ катание с 17:00 до 21:00 для начинающих.

❄Работает только малый подъёмник . Но зато никого лишнего! Только вы и вельвет.

❄8 марта, в Женский день, работаем с 10:00 до 18:00.

Для Вас две трассы, учебный склон, прокат, тюбинг, кафе, мангальные зоны, инструкторы.

С 10:00 до 12:00 на трассе "Спортивная" открытая тренировка Федерации горнолыжного спорта г.Озёрска по "слалом гиганту". Хорошая возможность усовершенствовать технику и поучиться у профи. Тренер В.В.Кулешов.

С 12:00 до 16:00 - БЕСПЛАТНЫЕ ФОТОСЕССИИ для всех милых дам, которые приедут отмечать свой праздник к нам.

Будут работать фотозона и фотограф - Денис Васильев, г.Озёрск.

Готовые фото можно будет скачать уже через пару дней на Горнолыжный комплекс Егоза / Кыштым

❄9 марта, работаем с 10:00 до 18:00... и не просто работаем, а карнавалим!

Да, именно в этот день мы решили провести наш традиционный (с 1970-хх годов) КАРНАВАЛ!

Приглашаем всех желающих! Просто приезжайте кататься в карнавальных костюмах! В любых! Нас таких будет много!

Начинаем карнавалить с 12:00 вместе с Dj Zakharov!

С 13:00 до 15:00 к нам присоединится Александра Лебедева с конкурсом на лучший карнавальный костюм на призы от StreetLab сноуборды Burton в Челябинске. Также запланированы конкурсы для зрителей, как для больших,так и для маленьких.

Также 9.03 с 10:00 до 12:00 пройдет открытая тренировка Федерации горнолыжного спорта г.Озёрска по "слалом гиганту".

❄10 марта отмечаем МАСЛЕНИЦУ! С 10:00 до 18:00!

С нами снова с 12:00 - Dj Zakharov!

Будем зажигать в прямом смысле этого слова...

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!!

GO на гору!