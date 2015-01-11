Праздничная «Егоза»: график работы и мероприятия в праздничные дни

Внимание! Вас ждет много праздников, сюрпризов и позитива...
Поэтому дочитайте до конца. А также, пожалуйста, поделитесь с друзьями!
5, 6 и 7 марта - ВЕЧЕРНЕЕ катание с 17:00 до 21:00 для начинающих.
❄Работает только малый подъёмник . Но зато никого лишнего! Только вы и вельвет.
❄8 марта, в Женский день, работаем с 10:00 до 18:00.
Для Вас две трассы, учебный склон, прокат, тюбинг, кафе, мангальные зоны, инструкторы.
С 10:00 до 12:00 на трассе "Спортивная" открытая тренировка Федерации горнолыжного спорта г.Озёрска по "слалом гиганту". Хорошая возможность усовершенствовать технику и поучиться у профи. Тренер В.В.Кулешов.
С 12:00 до 16:00 - БЕСПЛАТНЫЕ ФОТОСЕССИИ для всех милых дам, которые приедут отмечать свой праздник к нам.
Будут работать фотозона и фотограф - Денис Васильев, г.Озёрск.
Готовые фото можно будет скачать уже через пару дней на Горнолыжный комплекс Егоза / Кыштым
❄9 марта, работаем с 10:00 до 18:00... и не просто работаем, а карнавалим!
Да, именно в этот день мы решили провести наш традиционный (с 1970-хх годов) КАРНАВАЛ!
Приглашаем всех желающих! Просто приезжайте кататься в карнавальных костюмах! В любых! Нас таких будет много!
Начинаем карнавалить с 12:00 вместе с Dj Zakharov!
С 13:00 до 15:00 к нам присоединится Александра Лебедева с конкурсом на лучший карнавальный костюм на призы от StreetLab сноуборды Burton в Челябинске. Также запланированы конкурсы для зрителей, как для больших,так и для маленьких.
Также 9.03 с 10:00 до 12:00 пройдет открытая тренировка Федерации горнолыжного спорта г.Озёрска по "слалом гиганту".
❄10 марта отмечаем МАСЛЕНИЦУ! С 10:00 до 18:00!
С нами снова с 12:00 - Dj Zakharov!
Будем зажигать в прямом смысле этого слова...
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!!
GO на гору!