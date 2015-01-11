Ученые прогнозируют новое сильное землетрясение на Урале

На Челябинской области может произойти новое землетрясение магнитудой в 4 балла. Слабые сейсмические события регистрируются в районе Катав-Ивановска, где 5 сентября 2018 года произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла.

Об этом свидетельствуют данные станции Arti Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Как сообщают ученые, в ноябре — декабре прошлого года было 5 толчков с магнитудой от 1,7 до 3,3 баллов.

В новом году точки продолжаются. В январе-феврале зарегистрировано 8 землетрясений. Их магнитуда была 1,7-1,9 баллов. Более мощный толчок свыше 2.0 баллов произошел 21 февраля.

При этом эпицентры очагов сейсмической активности смещаются к северу на 30-50 километров от места, где произошло сентябрьское землетрясение.

Ученые предполагают, что там формируется новый очаг слабой сейсмической активности, где возможно ожидать землетрясения с магнитудой до 4 баллов.

Как считают сейсмологи, подземные толчки имеют тектоническое, то есть природное происхождение и отражают геодинамические процессы, протекающие в недрах Уральской складчатой системы.

«Урал в сейсмическом отношении является слабоактивным. Здесь очень редко регистрируются землетрясения. Мы констатируем, что в результате землетрясений на Урале за предыдущие периоды не погиб ни один человек, так что причин для волнений нет», — резюмируют ученые.

Тем не менее, по прогнозам, сейсмическая активность может продолжаться до двух лет, но постепенно будет снижаться. В Катав-Ивановском районе для получения этих данных установили временные сейсмологические станции.

https://www.cheltv.ru/uchenye-prognoziruyut-novoe-silnoe-zemletryasenie-na-urale/