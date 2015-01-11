В память о подвиге, который стал легендой

Накануне 51 годовщины с момента гибели советской дизельной подводной лодки К-129 в Озерск приехала Евгения Лисицына – сестра моряка-подводника Владимира Лисицына, который героически погиб вместе с другими членами экипажа затонувшей субмарины.

В город, где прошло её детство, Евгения Владимировна приехала впервые за последние три десятка лет. Её творческая карьера сложилась в Латвии и была связана с Домским собором, который является символом и одной из главных достопримечательностей Риги.

Сегодня в администрации состоялась встреча Евгении Лисицыной с первым заместителем главы округа Иваном Сбитневым. В ходе беседы Евгения Владимировна рассказала о своей профессиональной музыкальной деятельности и о воспоминаниях, связанных с Озерском:

– Я в восторге от города, от тех домов и улиц, среди которых прошло моё детство. Мои сыновья никогда не были в Озерске, но много слышали от меня о городе, и один из них мечтает побывать здесь. На одной из встреч мне подарили книгу «Атомное сердце России». Я думаю, что он будет читать её с большим интересом.

Евгения Владимировна прожила в Латвии четверть века, но призналась, что сейчас планирует вернуться в Россию.

На память об Озерске Иван Сбитнев вручил нашей знаменитой землячке благодарственное письмо и книги об истории города.

Евгения Владимировна провела в Озерске три дня. 4 марта она посетила Детский эколого-биологический центр, а 5 марта побывала в двух образовательных учреждениях, где она училась: в Детской музыкальной школе №1 и в лицее №23.

Со школой №23 связаны не только школьные годы Евгении Владимировны, но очень знаменательная часть истории её семьи. Её брат Владимир Лисицын, к сожалению, прожил короткую жизнь, но его биография стала примером мужества, героизма и беззаветного служения Родине. 24 февраля 1968 года советская дизельная подводная лодка К-129 с бортовым номером 574 вышла из пункта базирования на Камчатке в сторону Гавайских островов. В течение 12 дней экипаж выполнял поставленную задачу по скрытому патрулированию. 8 марта лодка не вышла на связь. Произошла трагедия. Более 100 подводников не вернулись с боевого похода, среди них был выпускник школы №23, старшина 1 статьи, командир отделения бортовых приборов подводной лодки К-129 Владимир Лисицын. В 2016 году в Озерске на здании лицея №23 была установлена мемориальная доска в честь героя-подводника. Увековечить память земляка удалось спустя сорок восемь лет после его гибели.

5 марта Евгения Лисицына встретилась с нынешними учащимися лицея №23. Вместе с Евгенией Владимировной на встречу пришли председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев и ветеран озерского образования, педагог историк школы №23 Альбина Бочкова. Долгое время вместе со своими воспитанниками она вела поисковую работу, связанную с историей погибшей подводной лодки. В результате поиска появились фотографии и текстовые материалы, которые по крупицам, но всё же помогают восстановить хронологию событий, увидеть лица погибших моряков, узнать историю их жизни, службы на флоте, отдать им дань памяти и уважения. В школьном актовом зале трогательно смотрелись мальчики в морской форме. Именно в память о Владимире Лисицыне, учащиеся лицея №23, для участия в конкурсе строевой песни в честь Дня Победы, выбрали форму ВМФ России.

Накануне 51 годовщины с момента гибели подводной лодки К-129, участники встречи почтили память Владимира Лисицына и его товарищей минутой молчания, возложили цветы к мемориальной доске.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38592/